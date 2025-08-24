В Резерв+ червона стрічка - коли ТЦК мобілізує

Червона стрічка в застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо у військовозобов’язаного громадянина у застосунку "Резерв+" з’явилася червона стрічка, його можуть затримати і доставити в ТЦК. Існує також імовірність мобілізації такого громадянина попри відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Затримання за червону стрічку

До юристів звернувся громадянин, у якого в "Резерв+" з’явилася червона стрічка.

Чоловік поцікавився, чи може його затримати група оповіщення ТЦК - і чи реальною є його мобілізація, зважаючи на наявність відстрочки.

"Вас можуть затримати за порушення правил військового обліку та доставити до найближчого ТЦК", — пояснив громадянину у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Він порекомендував не чекати зміни статусу у "Резерв+", а відвідати ТЦК особисто, аби закрити всі питання.

"Те, що Вас затримають при розшуку — взагалі не обговорюється", — наголосив Кирда.

Мобілізація через червону стрічку

Щодо мобілізації, тут, зазначив, адвокат, імовірність мінімальна, але на практиці можливі варіанти.

"Може бути все. Звісно, мобілізувати не повинні, але зараз складний час", — підкреслив В’ячеслав Кирда.

