В Резерв+ красная лента - когда ТЦК мобилизует

Красная лента в приложении "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у военнообязанного гражданина в приложении "Резерв+" появилась красная лента, его могут задержать и доставить в ТЦК. Существует также вероятность мобилизации такого гражданина, несмотря на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Реклама

Читайте также:

Задержание за красную ленту

К юристам обратился гражданин, у которого в "Резерв+" появилась красная лента.

Мужчина поинтересовался, может ли его задержать группа оповещения ТЦК - и реальна ли его мобилизация, учитывая наличие отсрочки.

"Вас могут задержать за нарушение правил воинского учета и доставить в ближайший ТЦК", — пояснил гражданину в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Он порекомендовал не ждать изменения статуса в "Резерв+", а посетить ТЦК лично, чтобы закрыть все вопросы.

"То, что Вас задержат при розыске — вообще не обсуждается", — подчеркнул Кирда.

Мобилизация через красную ленту

По мобилизации, здесь, отметил адвокат, вероятность минимальна, но на практике возможны варианты.

"Может быть все. Конечно, мобилизовать не должны, но сейчас сложное время", — подчеркнул Вячеслав Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, возможна ли красная лента в "Резерв+" при отсрочке.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли идти в ТЦК, когда у "Резерв+" появилась красная лента.