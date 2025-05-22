Нардеп пояснив, чому бусифікація немає сенсу

Представник ТЦК та СП примусово саджає чоловіка в автобус. Фото ілюстративне: "Поради юриста"

Примусова мобілізація призводить здебільшого лише до появи у війську дезертирів. Перетворити на боєздатних солдатів можна лише 5–6% бусифікованих.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Суперпозиція" розповів народний депутат Георгій Мазурашу.

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Думка нардепа щодо бусифікації

"З того, що говорять військові, учасники бойових дій, яким я довіряю: з умовно 100% бусифікованих 5–6% можна більш-менш довести до якогось там боєздатного стану. І то не дуже", — заявив представник парламенту.

Також нардеп зазначив, що в будь-якій країні людей, які здатні воювати, лише 6–7%, тоді як решта, потрапляючи в армію лише поповнює лави дезертирів.

"Не можуть люди, які неспроможні воювати, виконувати ті завдання, які стоять перед ЗСУ", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що вилов ухилянтів не є завданням працівників ТЦК та СП. Щоправда, вручати повістки вони можуть.

Раніше щодо бусифікації висловився очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич. Він заявив, що ненавидить такі дії.