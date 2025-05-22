Нардеп объяснил, почему бусификация не имеет смысла

Представитель ТЦК и СП принудительно сажает мужчину в автобус. Фото иллюстративное: "Поради юриста"

Принудительная мобилизация приводит в основном только к появлению в армии дезертиров. Превратить в боеспособных солдат можно лишь 5–6% бусифицированных.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" рассказал народный депутат Георгий Мазурашу.

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Мнение нардепа относительно бусификации

"Из того, что говорят военные, участники боевых действий, которым я доверяю: из условно 100% бусифицированных 5–6% можно более-менее довести до какого-то там боеспособного состояния. И то не очень", — заявил представитель парламента.

Также нардеп отметил, что в любой стране людей, которые способны воевать, только 6–7%, тогда как остальные, попадая в армию, лишь пополняют ряды дезертиров.

"Не могут люди, которые не могут воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед ВСУ", — подытожил нардеп.

Напомним, представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что отлов уклонистов не является задачей работников ТЦК и СП. Правда, вручать повестки они могут.

Ранее о бусификации высказался глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. Он заявил, что ненавидит такие действия.