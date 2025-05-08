Завітневич засудив бусифікацію та закликав до розвитку рекрутингових центрів

Очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич. Фото: АрміяInform

Очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич прокоментував "бусифікацію" в Україні. Він наголосив, що "люто ненавидить" такі дії.

Про це Олександр Завітневич сказав в інтервʼю BBC у четвер, 8 травня.

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Завітневич наголосив, що його комітет одразу реагує на "бусифікацію". За його словами, з таким явищем намагаються боротися.

"Скільки зараз справ про відповідальність працівників ТЦК та СП та поліції за перевищення повноважень я не готовий вам відповісти, але ці справи є. Чи це масове явище? Я знаю, що в деяких областях цього в десятки разів менше, ніж в інших... Мені здається, що десь на місцях це через невиконання того плану, завдань, наказу. І отакі у нас ганебні ситуації виникають. Але ми постійно про це наголошуємо, постійно заслуховуємо їх і постійно говоримо, що шукайте інші шляхи, робіть рекрутингові центри", — наголосив Завітневич.

Водночас він відзначив ефективність рекрутингових центрів, підкресливши, що попри можливу обмеженість охоплення, їхній внесок є позитивним. На думку Завітневича, така ініціатива мала б розпочатися ще у 2014 році.

Закон про мобілізацію

Очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони наголосив, що закон про мобілізацію спрацював.

"Погано те, що я не можу називати ці цифри, які стосуються мобілізації. Але я вам скажу, що ті завдання, які ставив перед нами всіма загальний сектор безпеки і оборони про кількість мобілізованих і по рекрутингу, то завдання ці виконав закон", — наголосив Завітневич.

Нагадаємо, під час воєнного стану деяких чоловіків можуть звільнити від мобілізації за станом здоров’я, зокрема через серйозні хвороби кишково-шлункового тракту.

Раніше заступник міністра юстиції Євген Пікалов розповів, що в Україні можуть мобілізувати до 30% засуджених, які відбувають покарання.