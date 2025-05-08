Завитневич осудил бусификацию и призвал к развитию рекрутинговых центров

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. Фото: АрмияInform

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич прокомментировал "бусификацию" в Украине. Он подчеркнул, что "люто ненавидит" такие действия.

Об этом Александр Завитневич сказал в интервью BBC в четверг, 8 мая.

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Завитневич отметил, что его комитет сразу реагирует на "бусификацию". По его словам, с таким явлением пытаются бороться.

"Сколько сейчас дел об ответственности работников ТЦК и СП и полиции за превышение полномочий я не готов вам ответить, но эти дела есть. Это массовое явление? Я знаю, что в некоторых областях этого в десятки раз меньше, чем в других... Мне кажется, что где-то на местах это из-за невыполнения того плана, задач, приказа. И вот такие у нас позорные ситуации возникают. Но мы постоянно об этом подчеркиваем, постоянно заслушиваем их и постоянно говорим, что ищите другие пути, делайте рекрутинговые центры", — подчеркнул Завитневич.

В то же время он отметил эффективность рекрутинговых центров, подчеркнув, что несмотря на возможную ограниченность охвата, их вклад является положительным. По мнению Завитневича, такая инициатива должна была начаться еще в 2014 году.

Закон о мобилизации

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что закон о мобилизации сработал.

"Плохо то, что я не могу называть эти цифры, которые касаются мобилизации. Но я вам скажу, что те задачи, которые ставил перед нами всеми общий сектор безопасности и обороны о количестве мобилизованных и по рекрутингу, то задачи эти выполнил закон", — подчеркнул Завитневич.

Напомним, во время военного положения некоторых мужчин могут освободить от мобилизации по состоянию здоровья, в частности из-за серьезных болезней желудочно-кишечного тракта.

Ранее заместитель министра юстиции Евгений Пикалов рассказал, что в Украине могут мобилизовать до 30% осужденных, отбывающих наказание.