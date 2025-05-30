Бронювання від мобілізації - коли можна починати бронювання в 25 років

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Згідно із правилами військового обліку, бронювання від мобілізації розпочинається у 25-річному віці. Цей процес можна запустити після зміни статусу у громадянина – з "призовника" на "військовозобов’язаного".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Зміна статусу і початок бронювання

Процес бронювання на підприємствах, критично важливих для української економіки, розпочинається, коли працівнику виповнюється 25 років.

До досягнення цього моменту бронювання є неможливим.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли саме можна розпочинати процес бронювання.

"Після того, як статус "призовник" зміниться у Єдиному реєстрі на статус "військовозобов'язаний", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно відвідувати ТЦК

Юрист також пояснив, як відбуватиметься процес зміни статусу, і чи потрібно при цьому громадянину, який перебуває на військовому обліку, з’явитися до територіального центру комплектування.

"Відповідно до законодавства, Ви повинні прибути до ТЦК особисто для взяття на облік військовозобов'язаних. Проте, ТЦК зазвичай вносить відповідні зміни до реєстру самостійно", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні відбулися зміни у правилах бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе бронювання без військово-облікової спеціальності та оновлених даних.