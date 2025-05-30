Бронирование от мобилизации - когда можно начинать бронирование в 25 лет

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Согласно правилам воинского учета, бронирование от мобилизации начинается в 25-летнем возрасте. Этот процесс можно запустить после изменения статуса у гражданина — с "призывника" на "военнообязанного".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Изменение статуса и начало бронирования

Процесс бронирования на предприятиях, критически важных для украинской экономики, начинается, когда работнику исполняется 25 лет.

До достижения этого момента бронирование невозможно.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда именно можно начинать процесс бронирования.

"После того, как статус "призывник" изменится в Едином реестре на статус "военнообязанный", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли посещать ТЦК

Юрист также объяснил, как будет происходить процесс изменения статуса, и нужно ли при этом гражданину, состоящему на воинском учете, явиться в территориальный центр комплектования.

"В соответствии с законодательством, Вы должны прибыть в ТЦК лично для постановки на учет военнообязанных. Однако, ТЦК обычно вносит соответствующие изменения в реестр самостоятельно", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине произошли изменения в правилах бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли бронирование без военно-учетной специальности и обновленных данных.