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Головна ТЦК Бронювання в 25 років — чи обов'язково іти в ТЦК

Бронювання в 25 років — чи обов'язково іти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 00:30
Бронювання від мобілізації в 25 років - як оформити
Перевірка документів військовозобов’язаного. Фото: кадр з відео

Бронювання від мобілізації можливе тільки тоді, коли працівник має статус військовозобов’язаного. У статусі призовника бронювання є неможливим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи бронюють призовників

Підприємства, які визнані стратегічно важливим для української економіки у воєнний період, мають право бронювати своїх працівників під час дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, якому невдовзі виповниться 25 років, тобто зараз він перебуває на обліку як призовник, а не військовозобов’язаний.

Громадянин поцікавився, чи справді його можуть забронювати на роботі тільки після досягнення 25 років, а раніше це неможливо.

"Так, Ви праві, для того, аби мати можливість забронюватись, Вам потрібно перебувати на обліку військовозобов'язаних, оскільки призовники не підлягають бронюванню", — підтвердив у відповіді правоту самого громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно іти до ТЦК, аби змінити статус з призовника на військовозобов’язаного

Юрист наголосив, що громадянину доведеться перед цим або відвідати територіальний центр комплектування особисто, або стати на військовий облік як військовозобов’язаний дистанційно.

"Мова навіть не йде про дійсний військово-обліковий документ, хоча останній Ви також повинні мати, а про наявність даних у Єдиному реєстрі про Ваше перебування в ТЦК на обліку військовозобов'язаних", — пояснив логіку цього вчинку Айвазян.

Тож, як пояснив адвокат, відвідувати територіальний центр комплектування необов’язково, бо стати на облік військовозобов’язаних можна і дистанційно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо оформити бронювання від мобілізації без оновлених військово-облікових даних.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилося у процесі бронювання в липні 2025 року.

мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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