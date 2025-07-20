Бронирование от мобилизации в 25 лет - как оформить

Бронирование в 25 лет — обязательно ли идти в ТЦК
Бронирование от мобилизации возможно только тогда, когда работник имеет статус военнообязанного. В статусе призывника бронирование невозможно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бронируют ли призывников
Предприятия, которые признаны стратегически важным для украинской экономики в военный период, имеют право бронировать своих работников во время действия военного положения.
К юристам обратился гражданин, которому вскоре исполнится 25 лет, то есть сейчас он состоит на учете как призывник, а не военнообязанный.
Гражданин поинтересовался, действительно ли его могут забронировать на работе только после достижения 25 лет, а раньше это невозможно.
"Да, Вы правы, для того, чтобы иметь возможность забронироваться, Вам нужно находиться на учете военнообязанных, поскольку призывники не подлежат бронированию", — подтвердил в ответе правоту самого гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Нужно ли идти в ТЦК, чтобы изменить статус с призывника на военнообязанного
Юрист отметил, что гражданину придется перед этим или посетить территориальный центр комплектования лично, или стать на воинский учет как военнообязанный дистанционно.
"Речь даже не идет о действительном военно-учетном документе, хотя последний Вы также должны иметь, а о наличии данных в Едином реестре о Вашем пребывании в ТЦК на учете военнообязанных", — пояснил логику этого поступка Айвазян.
Поэтому, как пояснил адвокат, посещать территориальный центр комплектования необязательно, потому что стать на учет военнообязанных можно и дистанционно.
Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли оформить бронирование от мобилизации без обновленных военно-учетных данных.
Добавим, мы сообщали о том, что изменилось в процессе бронирования в июле 2025 года.
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