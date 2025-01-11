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Бронювання треба постійно оновлювати — юристи відповіли як

11 січня 2025 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
Кожен заброньований має постійно слідкувати за актуальністю бронювання від мобілізації
Оновлення данних в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Микола Кондратюк - Редактор

Відстрочки від мобілізації підлягають періодичному оновленню. Громадяни України, які належать до категорій, що мають право на отримання відстрочки від мобілізації, зобов'язані своєчасно її актуалізувати. 

Подробиці з цього питання наводить портал Юристи.UA.

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Юристи зазначають, що термін дії відстрочки визначається рішенням територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Відповідно до цього рішення, відстрочка може бути чинною протягом трьох або дванадцяти місяців.

Якщо відстрочку було надано на один квартал або рік, її не можна скасувати до закінчення встановленого терміну. Обов'язок подання документів для оновлення відстрочки кожні три місяці виникає лише у випадках, коли така умова була передбачена рішенням ТЦК.

Дійсність відстрочки можна перевірити:

  • через систему "Резерв+";
  • за наявності відповідної відмітки у паперовому військово-обліковому документі;
  • звернувшись до ТЦК.

Також юристи нагадали про пріоритетні категорії громадян, які можуть отримати повістку від ТЦК у першу чергу: особи з бойовим досвідом та фахівці, що мають підвищений попит в армії.

Нагадаємо, під час воєнного стану за порушення військового обліку ТЦК та СП можуть виписати військовозобов'язаним чоловікам штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень. Юрист Ірина Ан пояснила, які є законні підстави дозволяють уникнути адміністративного покарання.

Раніше член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що 28 лютого в усіх військовозобов'язаних в Україні завершиться термін бронювання. Отримання нової броні залежатиме від того, чи відповідає підприємство, на якому працює військовозобов'язаний, певним критеріям.

ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані Бронь від мобілізації

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