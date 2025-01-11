Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Бронирование надо постоянно обновлять — юристы ответили как arrow

Бронирование надо постоянно обновлять — юристы ответили как

11 января 2025 06:22
Николай Кондратюк - Редактор
Каждый забронированный должен постоянно следить за актуальностью бронирования от мобилизации
Обновление данных в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Николай Кондратюк - Редактор

Отсрочки от мобилизации подлежат периодическому обновлению. Граждане Украины, которые относятся к категориям, имеющим право на получение отсрочки от мобилизации, обязаны своевременно ее актуализировать.

Подробности по этому вопросу приводит портал Юристы.UA.

Читайте также:

Что важно знать

Юристы отмечают, что срок действия отсрочки определяется решением территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В соответствии с этим решением, отсрочка может действовать в течение трех или двенадцати месяцев.

Если отсрочка была предоставлена на один квартал или год, ее нельзя отменить до истечения установленного срока. Обязанность подачи документов для обновления отсрочки каждые три месяца возникает лишь в случаях, когда такое условие было предусмотрено решением ТЦК.

Действительность отсрочки можно проверить:

  • через систему "Резерв+";
  • при наличии соответствующей отметки в бумажном военно-учетном документе;
  • обратившись в ТЦК.

Также юристы напомнили о приоритетных категориях граждан, которые могут получить повестку от ТЦК в первую очередь: лица с боевым опытом и специалисты, пользующиеся повышенным спросом в армии.

Напомним, во время военного положения за нарушение воинского учета ТЦК и СП могут выписать военнообязанным мужчинам штраф в размере от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен. Юрист Ирина Ан объяснила, какие есть законные основания позволяющие избежать административного наказания.

Ранее член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что 28 февраля у всех военнообязанных в Украине завершится срок бронирования. Получение новой брони будет зависеть от того, соответствует ли предприятие, на котором работает военнообязанный, определенным критериям.

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные Бронь от мобилизации

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Клиенты ПриватБанка теряют деньги — как действуют мошенники

06:48 Деньги на лечение военных — какая справка нужна

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:37 Бомба замедленного действия — мазут уничтожит все живое

06:31 Фанатов США в Гренландии могли подкупить — скандал с сыном Трампа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Пшеница стремительно дорожает — стоимость тонны зерновых в январе

06:30 Эпилепсия и другие нервные болезни, с которыми не мобилизуют

06:22 Бронирование надо постоянно обновлять — юристы ответили как

06:21 Новый вирус из Китая уже в Украине — будет ли локдаун

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

07:01 Клиенты ПриватБанка теряют деньги — как действуют мошенники

06:48 Деньги на лечение военных — какая справка нужна

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:37 Бомба замедленного действия — мазут уничтожит все живое

06:31 Фанатов США в Гренландии могли подкупить — скандал с сыном Трампа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Пшеница стремительно дорожает — стоимость тонны зерновых в январе

06:30 Эпилепсия и другие нервные болезни, с которыми не мобилизуют

06:22 Бронирование надо постоянно обновлять — юристы ответили как

06:21 Новый вирус из Китая уже в Украине — будет ли локдаун

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия