Каждый забронированный должен постоянно следить за актуальностью бронирования от мобилизации

Обновление данных в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Отсрочки от мобилизации подлежат периодическому обновлению. Граждане Украины, которые относятся к категориям, имеющим право на получение отсрочки от мобилизации, обязаны своевременно ее актуализировать.

Подробности по этому вопросу приводит портал Юристы.UA.

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Что важно знать

Юристы отмечают, что срок действия отсрочки определяется решением территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В соответствии с этим решением, отсрочка может действовать в течение трех или двенадцати месяцев.

Если отсрочка была предоставлена на один квартал или год, ее нельзя отменить до истечения установленного срока. Обязанность подачи документов для обновления отсрочки каждые три месяца возникает лишь в случаях, когда такое условие было предусмотрено решением ТЦК.

Действительность отсрочки можно проверить:

через систему "Резерв+";

при наличии соответствующей отметки в бумажном военно-учетном документе;

обратившись в ТЦК.

Также юристы напомнили о приоритетных категориях граждан, которые могут получить повестку от ТЦК в первую очередь: лица с боевым опытом и специалисты, пользующиеся повышенным спросом в армии.

Напомним, во время военного положения за нарушение воинского учета ТЦК и СП могут выписать военнообязанным мужчинам штраф в размере от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен. Юрист Ирина Ан объяснила, какие есть законные основания позволяющие избежать административного наказания.

Ранее член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что 28 февраля у всех военнообязанных в Украине завершится срок бронирования. Получение новой брони будет зависеть от того, соответствует ли предприятие, на котором работает военнообязанный, определенным критериям.