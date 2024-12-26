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Бронювання тимчасово непридатного — наскільки це реально

26 грудня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Тимчасово непридатні - чи можна забронювати
Оформлення бронювання у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Тимчасово непридатні громадяни обов’язково мають пройти у визначені ТЦК терміни повторну військово-лікарську комісію. Попри це, такі громадяни мають право оформити бронювання на робочому місці.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язаний громадянин, який з тих чи інших причин отримав статус "тимчасово непридатний", має обов’язково пройти перекомісію у термін, визначений територіальним центром комплектування.

При цьому, перебуваючи у статусі тимчасово непридатного, цей громадянин має право бути заброньованим від мобілізації у себе на робочому місці.

Бронювання тимчасово непридатних

Заброньований громадянин, попри відстрочку від мобілізації, все одно повинен пройти повторну військово-лікарську комісію.

Висновок повторної ВЛК не може бути підставою для мобілізації заброньованого військовослужбовця.

"ВЛК, якщо ви вчасно з'являлися за повісткою, жодним чином не впливає на ваше право на відстрочку від мобілізації та на бронювання", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли заброньованих громадян все ж можуть мобілізувати.

Також ми повідомляли, чи треба заброньованим йти до ТЦК оновлювати дані.

мобілізація бронювання ВЛК ТЦК та СП тимчасово непридатний

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