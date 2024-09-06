Юристка пояснила, як діяти заброньованим у разі мобілізації

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: Житомирський ТЦК та СП

В Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. Хоча деякі категорії військовозобов'язаних мають бронювання, вони можуть бути призвані до армії. Така ситуація виникає через некоректне ведення спеціального обліку заброньованих громадян.

Ситуація пояснила адвокатка Таміли Алексик в коментарі kamianske city.

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Чому бронь не діє

Юристка пояснила, що багато військовозобов'язаних, які мають бронювання від підприємств, потрапляють до лав ЗСУ через відсутність їхніх даних у системі "Оберіг".

Це відбувається через те, що не всі підприємства своєчасно передають інформацію про заброньованих працівників до ТЦК та СП.

"Навіть якщо чоловік має всі необхідні документи, що підтверджують його бронювання, його можуть мобілізувати, якщо ці дані відсутні у системі", — зазначає Таміла Алексик.

Як діяти заброньованим, якщо їх мобілізували

Адвокатка радить заброньованим чоловікам:

своєчасно повідомляти ТЦК про бронювання. Це допоможе уникнути непорозумінь;

зберігати всі документи, що підтверджують бронювання. У разі виникнення проблем ці документи будуть доказом правоти заброньованої особи.

звертатися за юридичною допомогою. У разі мобілізації заброньованої особи, адвокат допоможе відстояти права у суді.

Чому так трапляється

Експерти вважають, що проблема полягає в недосконалості системи мобілізації. Крім того, не завжди має місце ефективна взаємодія між підприємствами, ТЦК та іншими державними органами.