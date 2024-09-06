Юрист объяснила, как действовать забронированным в случае мобилизации

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: Житомирский ТЦК и СП

В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Хотя некоторые категории военнообязанных имеют бронирование, они могут быть призваны в армию. Такая ситуация возникает из-за некорректного ведения специального учета забронированных граждан.

Ситуация объяснила адвокат Тамилы Алексик в комментарии kamianske city.

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Почему бронь не действует

Юрист объяснила, что многие военнообязанные, имеющие бронирование от предприятий, попадают в ряды ВСУ из-за отсутствия их данных в системе "Оберег".

Это происходит из-за того, что не все предприятия своевременно передают информацию о забронированных работниках в ТЦК и СП.

"Даже если у мужчины есть все необходимые документы, подтверждающие его бронирование, его могут мобилизовать, если эти данные отсутствуют в системе", — отмечает Тамила Алексик.

Как действовать забронированным, если их мобилизовали

Адвокат советует забронированным мужчинам:

своевременно уведомлять ТЦК о бронировании. Это поможет избежать недоразумений;

хранить все документы, подтверждающие бронирование. В случае возникновения проблем эти документы будут являться доказательством правоты забронированного лица.

обращаться за юридической помощью. В случае мобилизации забронированного лица адвокат поможет отстоять права в суде.

Почему так случается

Эксперты считают, что проблема состоит в несовершенстве системы мобилизации. Кроме того, не всегда имеет место эффективное взаимодействие между предприятиями, ТЦК и другими государственными органами.