Временно непригодные – можно ли забронировать

Оформление бронирования в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Временно непригодные граждане обязательно должны пройти в определенные ТЦК сроки повторную военно-врачебную комиссию. Тем не менее, такие граждане имеют право оформить бронирование на рабочем месте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Временно непригодные граждане

Военнообязанный гражданин, по тем или иным причинам получивший статус "временно непригодный", должен обязательно пройти перекомиссию в срок, определенный территориальным центром комплектования.

При этом находясь в статусе временно непригодного, этот гражданин имеет право быть забронированным от мобилизации у себя на рабочем месте.

Бронирование временно непригодных

Забронированный гражданин, несмотря на отсрочку от мобилизации, все равно должен пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Вывод повторной ВВК не может служить основанием для мобилизации забронированного военнослужащего.

"ВВК, если вы вовремя появлялись за повесткой, никак не влияет на ваше право на отсрочку от мобилизации и на бронирование", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о том, когда забронированных граждан все же могут мобилизовать.

Также мы сообщали, нужно ли забронированным идти в ТЦК обновлять данные.