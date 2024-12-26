Временно непригодные – можно ли забронировать

Бронирование временно непригодного — насколько это реально
Временно непригодные граждане обязательно должны пройти в определенные ТЦК сроки повторную военно-врачебную комиссию. Тем не менее, такие граждане имеют право оформить бронирование на рабочем месте.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Временно непригодные граждане
Военнообязанный гражданин, по тем или иным причинам получивший статус "временно непригодный", должен обязательно пройти перекомиссию в срок, определенный территориальным центром комплектования.
При этом находясь в статусе временно непригодного, этот гражданин имеет право быть забронированным от мобилизации у себя на рабочем месте.
Бронирование временно непригодных
Забронированный гражданин, несмотря на отсрочку от мобилизации, все равно должен пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Вывод повторной ВВК не может служить основанием для мобилизации забронированного военнослужащего.
"ВВК, если вы вовремя появлялись за повесткой, никак не влияет на ваше право на отсрочку от мобилизации и на бронирование", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы раньше писали о том, когда забронированных граждан все же могут мобилизовать.
Также мы сообщали, нужно ли забронированным идти в ТЦК обновлять данные.
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