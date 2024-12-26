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Бронирование временно непригодного — насколько это реально

26 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Временно непригодные – можно ли забронировать
Оформление бронирования в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Временно непригодные граждане обязательно должны пройти в определенные ТЦК сроки повторную военно-врачебную комиссию. Тем не менее, такие граждане имеют право оформить бронирование на рабочем месте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанный гражданин, по тем или иным причинам получивший статус "временно непригодный", должен обязательно пройти перекомиссию в срок, определенный территориальным центром комплектования.

При этом находясь в статусе временно непригодного, этот гражданин имеет право быть забронированным от мобилизации у себя на рабочем месте.

Бронирование временно непригодных

Забронированный гражданин, несмотря на отсрочку от мобилизации, все равно должен пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Вывод повторной ВВК не может служить основанием для мобилизации забронированного военнослужащего.

"ВВК, если вы вовремя появлялись за повесткой, никак не влияет на ваше право на отсрочку от мобилизации и на бронирование", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о том, когда забронированных граждан все же могут мобилизовать.

Также мы сообщали, нужно ли забронированным идти в ТЦК обновлять данные.

мобилизация бронирование ВВК ТЦК и СП временно непригоден

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