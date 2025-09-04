Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Бронювання чоловіків без обліку в ТЦК — адвокат висловився

Бронювання чоловіків без обліку в ТЦК — адвокат висловився

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 09:20
Адвокат розкритикував законопроєкт про бронювання чоловіків без обліку в ТЦК
Чоловіки спілкуються з працівником ТЦК. Фото: УНІАН

Військовий адвокат Олег Леонтьєв висловився про законопроєкт про бронювання чоловіків, які не стоять на обліку в територіальному центрі комплектування чи перебувають у розшуку. За його словами, документ не містить достатніх запобіжників проти свавільного або незаконного призову.

Про це Олег Леонтьєв сказав у ефірі з Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Законопроєкт про бронювання на людей, у яких неналежно оформлені облікові документи

Леонтьєв зауважив, що має великі сумніви з приводу цього законопроєкту. 

"Тому що в ньому немає тих запобіжників для свавільного, незаконного, безпідставного призову за мобілізацію таких військовозобовʼязань. Маю на це дуже багато, на жаль, негативних прикладів", — зауважив адвокат.

Він навів приклад, коли на блокпостах іншої області зупиняють не військовозобовʼязаних, тобто виключених з військового обліку за станом здоровʼя з постановою ВЛК. Раптом вони зʼявляються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

"Зʼявляється те, що він знаходиться на обліку, тобто він є нібито військовозобовʼязаним, придатним до військової служби. Зʼявляється відразу його порушення, нібито він допустив, не зʼявився за мобілізаційним розпорядженням. І все, і його призивають", — каже Леонтьєв.

Внаслідок цього людина абсолютно в шоці та не може жодним чином на це все вплинути, оскільки поліція не виїжджає, а констатує факт порушення.

"На жаль, від подібних речей ми не будемо застраховані так само з тим законопроєктом", — додав військовий адвокат.

Нагадаємо, з 1 вересня групи оповіщення ТЦК повинні мати при собі боді-камери. У Міноборони пояснили, хто контролюватиме використання технічних засобів.

Раніше начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий заявив, що більшість мобілізованих не доходять безпосередньо до бойових частин. За його словами, вони часто залишаються у тилових підрозділах.

війна українці Україна законопроєкт бронювання ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації