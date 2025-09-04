Адвокат розкритикував законопроєкт про бронювання чоловіків без обліку в ТЦК

Чоловіки спілкуються з працівником ТЦК. Фото: УНІАН

Військовий адвокат Олег Леонтьєв висловився про законопроєкт про бронювання чоловіків, які не стоять на обліку в територіальному центрі комплектування чи перебувають у розшуку. За його словами, документ не містить достатніх запобіжників проти свавільного або незаконного призову.

Про це Олег Леонтьєв сказав у ефірі з Вечір.LIVE.

Законопроєкт про бронювання на людей, у яких неналежно оформлені облікові документи

Леонтьєв зауважив, що має великі сумніви з приводу цього законопроєкту.

"Тому що в ньому немає тих запобіжників для свавільного, незаконного, безпідставного призову за мобілізацію таких військовозобовʼязань. Маю на це дуже багато, на жаль, негативних прикладів", — зауважив адвокат.

Він навів приклад, коли на блокпостах іншої області зупиняють не військовозобовʼязаних, тобто виключених з військового обліку за станом здоровʼя з постановою ВЛК. Раптом вони зʼявляються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

"Зʼявляється те, що він знаходиться на обліку, тобто він є нібито військовозобовʼязаним, придатним до військової служби. Зʼявляється відразу його порушення, нібито він допустив, не зʼявився за мобілізаційним розпорядженням. І все, і його призивають", — каже Леонтьєв.

Внаслідок цього людина абсолютно в шоці та не може жодним чином на це все вплинути, оскільки поліція не виїжджає, а констатує факт порушення.

"На жаль, від подібних речей ми не будемо застраховані так само з тим законопроєктом", — додав військовий адвокат.

