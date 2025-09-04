Адвокат раскритиковал законопроект о бронировании мужчин без учета в ТЦК

Мужчины общаются с работником ТЦК. Фото: УНИАН

Военный адвокат Олег Леонтьев высказался о законопроекте о бронировании мужчин, которые не стоят на учете в территориальном центре комплектования или находятся в розыске. По его словам, документ не содержит достаточных предохранителей против произвольного или незаконного призыва.

Об этом Олег Леонтьев сказал в эфире с Вечір.LIVE.

Леонтьев отметил, что имеет большие сомнения по поводу этого законопроекта.

"Потому что в нем нет тех предохранителей для произвольного, незаконного, безосновательного призыва по мобилизации таких военнообязанных. Имею на это очень много, к сожалению, негативных примеров", — отметил адвокат.

Он привел пример, когда на блокпостах другой области останавливают не военнообязанных, то есть исключенных из воинского учета по состоянию здоровья с постановлением ВВК. Вдруг они появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

"Появляется то, что он находится на учете, то есть он является якобы военнообязанным, годным к военной службе. Появляется сразу его нарушение, якобы он допустил, не явился по мобилизационному распоряжению. И все, и его призывают", — говорит Леонтьев.

В результате человек абсолютно в шоке и не может никак на это все повлиять, поскольку полиция не выезжает, а констатирует факт нарушения.

"К сожалению, от подобных вещей мы не будем застрахованы так же с тем законопроектом", — добавил военный адвокат.

Напомним, с 1 сентября группы оповещения ТЦК должны иметь при себе боди-камеры. В Минобороны объяснили, кто будет контролировать использование технических средств.

Ранее начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий заявил, что большинство мобилизованных не доходят непосредственно до боевых частей. По его словам, они часто остаются в тыловых подразделениях.