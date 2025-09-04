Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Бронирование мужчин без учета в ТЦК — адвокат высказался

Бронирование мужчин без учета в ТЦК — адвокат высказался

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 09:20
Адвокат раскритиковал законопроект о бронировании мужчин без учета в ТЦК
Мужчины общаются с работником ТЦК. Фото: УНИАН

Военный адвокат Олег Леонтьев высказался о законопроекте о бронировании мужчин, которые не стоят на учете в территориальном центре комплектования или находятся в розыске. По его словам, документ не содержит достаточных предохранителей против произвольного или незаконного призыва.

Об этом Олег Леонтьев сказал в эфире с Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Законопроект о бронировании на людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы

Леонтьев отметил, что имеет большие сомнения по поводу этого законопроекта.

"Потому что в нем нет тех предохранителей для произвольного, незаконного, безосновательного призыва по мобилизации таких военнообязанных. Имею на это очень много, к сожалению, негативных примеров", — отметил адвокат.

Он привел пример, когда на блокпостах другой области останавливают не военнообязанных, то есть исключенных из воинского учета по состоянию здоровья с постановлением ВВК. Вдруг они появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

"Появляется то, что он находится на учете, то есть он является якобы военнообязанным, годным к военной службе. Появляется сразу его нарушение, якобы он допустил, не явился по мобилизационному распоряжению. И все, и его призывают", — говорит Леонтьев.

В результате человек абсолютно в шоке и не может никак на это все повлиять, поскольку полиция не выезжает, а констатирует факт нарушения.

"К сожалению, от подобных вещей мы не будем застрахованы так же с тем законопроектом", — добавил военный адвокат.

Напомним, с 1 сентября группы оповещения ТЦК должны иметь при себе боди-камеры. В Минобороны объяснили, кто будет контролировать использование технических средств.

Ранее начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий заявил, что большинство мобилизованных не доходят непосредственно до боевых частей. По его словам, они часто остаются в тыловых подразделениях.

война украинцы Украина законопроект бронирование ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации