Бронювання і розшук - чи потрібно оформлювати бронювання в ТЦК

Громадянин на прийомі в ТЦК. Фото: Звягельський РТЦК

Навіть якщо громадянин має право на бронювання від мобілізації, але ще не оформив його, і при цьому оголошений у розшук за порушення військового обліку — його можуть мобілізувати. Тож юристи радять вирішувати ці питання у ТЦК уже після отримання позначки про бронювання у "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація та бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, яка була оголошена після запровадження в країні воєнного стану у зв’язку з повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання від мобілізації на своєму робочому місці.

Похід до ТЦК без броні

Разом з тим, у деяких громадян, які підлягають бронюванню, можуть виникнути проблеми, бо їх оголосили у розшук за порушення правил військового обліку – наприклад, не оновлення даних.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чим загрожує похід до ТЦК — щоб зняти питання розшуку — для тих, хто має бути заброньований, але ще не оформив бронювання.

"Допоки Ви не перебуваєте на спеціальному обліку, тобто відмітки про бронювання немає у "Резерв+", Вас можуть мобілізувати. Тому такий похід до ТЦК дуже ризикований для Вас", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що саме оголошення у розшук може стати головною проблемою для продовження бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців у березні може втратити бронювання.