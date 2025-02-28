Деякі категорії громадян можуть наприкінці березня втратити право на бронювання

Внесення даних в ТЦК про заброньованого працівника. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з постановами Уряду України, термін дії бронювання від призову на військову службу для військовозобов'язаних, наданих до 1 грудня 2024 року, було продовжено до 31 березня 2025 року. Після цього терміну представники деяких галузей можуть залишитись без відстрочки.

В коментарі УНІАН юрист АТ "GRACERS" Сергій Савінський пояснив нюанси бронювання та проінформував, хто залишиться без нього.

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Хто залишиться з бронюванням

За словами Савінського, постанова Кабінету Міністрів України №36 чітко регулює питання бронювання працівників. Вона передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації:

на 100%: для працівників критично важливих підприємств, до яких належать медики, працівники антикорупційної прокуратури, виробники зброї та військової техніки, енергетики, працівники ДСНС, поліцейські та будівельники фортифікаційних споруд;

на 50%: для держслужбовців категорій "Б" і "В", працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, працівників компаній-постачальників послуг зв'язку та інтернету, представників міжнародних та гуманітарних організацій.

Хто залишиться без відстрочки

Юрист зазначив, що згідно із постановою Уряду, бронювання неможливе в тому разі, якщо людина відповідає деяким критеріям.

Відстрочка не надається:

співробітникам, які отримують зарплату менше ніж 20 000 гривень на місяць;

працівникам, які працюють неофіційно або як ФОП;

тим, хто не оновив військово-облікові дані;

особам, які перебувають у розшуку за неявку за повісткою;

співробітникам, які не повідомили територіальний центр комплектування про зміну місця прописки.

Сергій Савінський зазначив, що працівники автоматично втратять відстрочку, якщо підприємство втратить статус критичного або не подовжить строки бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто і за яких підстав отримає відстрочку в березні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про три умови від ТЦК для отримання відстрочки від мобілізації.