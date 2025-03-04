Бронирование и розыск - нужно ли оформлять бронирование в ТЦК

Гражданин на приеме в ТЦК. Фото: Звягельский РТЦК

Даже если гражданин имеет право на бронирование от мобилизации, но еще не оформил его, и при этом объявлен в розыск за нарушение воинского учета — его могут мобилизовать. Поэтому юристы советуют решать эти вопросы в ТЦК уже после получения отметки о бронировании в "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и бронирование

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения в стране военного положения в связи с полномасштабным вторжением войск Российской Федерации.

Часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование от мобилизации на своем рабочем месте.

Поход в ТЦК без брони

Вместе с тем, у некоторых граждан, которые подлежат бронированию, могут возникнуть проблемы, потому что их объявили в розыск за нарушение правил воинского учета — например, не обновление данных.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, чем грозит поход в ТЦК — чтобы снять вопрос розыска — для тех, кто должен быть забронирован, но еще не оформил бронирование.

"Пока Вы не находитесь на специальном учете, то есть отметки о бронировании нет в "Резерв+", Вас могут мобилизовать. Поэтому такой поход в ТЦК очень рискованный для Вас", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что именно объявление в розыск может стать главной проблемой для продления бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев в марте может потерять бронирование.