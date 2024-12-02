ТЦК не надав відстрочку брату безвісти зниклого воїна — що вирішив суд

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Хмельницькій області територіальний центр комплектування не надав відстрочку брату безвісти зниклого військового. Чоловік звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

До суду звернувся військовозобов’язаний, чий брат-нацгвардієць зник безвісти у березні 2024 року. У липні він просив ТЦК надати відстрочку від мобілізації, але отримав відмову. Позивач вважає це рішення незаконним і прагне його скасувати.

Представник ТЦК не подав відзив на позовну заяву.

У відмові на надання відстрочки зазначено, що заявник нібито не є військовозобов'язаним, оскільки його зняли з військового обліку, а також не подано документ про визнання його брата безвісти зниклим.

Суд критично оцінив ці аргументи, оскільки позивач з 2018 року перебуває на військовому обліку, і немає записів про його виключення. Суддя вважав, що чоловік надав докази, зокрема витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що вирішив суд

Суддя встановив, що позивач має право на відстрочку від мобілізації. Він визнав відмову ТЦК незаконною, скасував її та зобов'язав військкомат повторно розглянути заяву.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік, який є внутрішньо переміщеною особою, ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення та призначив йому покарання.

Раніше у Пирятині чоловік отримав штраф від ТЦК та спробував його скасувати через суд.