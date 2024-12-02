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Брату без вести пропавшего воина не дали отсрочку — решение суда

2 декабря 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
ТЦК не предоставил отсрочку брату без вести пропавшего воина — что решил суд
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Хмельницкой области территориальный центр комплектования не предоставил отсрочку брату без вести пропавшего военного. Мужчина обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В суд обратился военнообязанный, чей брат-нацгвардеец пропал без вести в марте 2024 года. В июле он просил ТЦК предоставить отсрочку от мобилизации, но получил отказ. Истец считает это решение незаконным и стремится его отменить.

Представитель ТЦК не подал отзыв на исковое заявление суда.

В отказе на предоставление отсрочки указано, что заявитель якобы не является военнообязанным, поскольку его сняли с воинского учета, а также не представлен документ о признании его брата без вести пропавшим.

Суд критически оценил эти аргументы, поскольку истец с 2018 года состоит на воинском учете, и нет записей о его исключении. Судья считал, что мужчина предоставил доказательства, в частности выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Что решил суд

Судья установил, что истец имеет право на отсрочку от мобилизации. Он признал отказ ТЦК незаконным, отменил его и обязал военкомат повторно рассмотреть заявление.

Напомним, в Ужгороде мужчина, который является внутренне перемещенным лицом, уклонялся от мобилизации. Суд вынес решение и назначил ему наказание.

Ранее в Пирятине мужчина получил штраф от ТЦК и попытался отменить его через суд.

Хмельницкая область мобилизация отсрочка ТЦК и СП судебные решения

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