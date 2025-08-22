Бойова повістка за старою ВЛК — чи має ТЦК таке право

Військово-лікарська комісія. Фото: advokatpost.com

Висновок військово-лікарської комісії не є безстроковим. Застарілі результати ВЛК не можуть стати підставою для мобілізації громадянина, навіть з позитивним результатом.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Скільки діє ВЛК

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який розповів, що востаннє проходив військово-лікарську комісію ще до початку повномасштабної війни.

Чоловік поцікавився, чи може йому прийти мобілізаційне розпорядження за результатами тієї ВЛК.

"Ні, не може прийти, адже військово-лікарська комісія під час воєнного стану дійсна лише протягом 1 року", — підкреслив адвокат В’ячеслав Кирда.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив необхідність проходження комісії.

"Спочатку Ви повинні пройти ВЛК", — наголосив юрист.

Коли надсилають бойову повістку

Військово-лікарська комісія є обов’язковим елементом у процесі мобілізації.

"Вже після того Вам може бути надіслана бойова повістка", — запевнив Айвазян.

Тож за результатами застарілих військово-лікарських комісій громадянина неможливо мобілізувати.

