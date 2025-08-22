Боевая повестка по старой ВВК — имеет ли ТЦК такое право
Заключение военно-врачебной комиссии не является бессрочным. Устаревшие результаты ВВК не могут стать основанием для мобилизации гражданина, даже с положительным результатом.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Сколько действует ВВК
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который рассказал, что в последний раз проходил военно-врачебную комиссию еще до начала полномасштабной войны.
Мужчина поинтересовался, может ли ему прийти мобилизационное распоряжение по результатам той ВВК.
"Нет, не может прийти, ведь военно-врачебная комиссия во время военного положения действительна только в течение 1 года", — подчеркнул адвокат Вячеслав Кирда.
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил необходимость прохождения комиссии.
"Сначала Вы должны пройти ВВК", — подчеркнул юрист.
Когда присылают боевую повестку
Военно-врачебная комиссия является обязательным элементом в процессе мобилизации.
"Уже после этого Вам может быть направлена боевая повестка", — заверил Айвазян.
Поэтому по результатам устаревших военно-врачебных комиссий гражданина невозможно мобилизовать.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.
Добавим, мы сообщали о том, имеет ли ТЦК право отправлять боевую повестку по почте.
Читайте Новини.LIVE!