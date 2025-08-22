Видео
Главная ТЦК Боевая повестка по старой ВВК — имеет ли ТЦК такое право

Боевая повестка по старой ВВК — имеет ли ТЦК такое право

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 00:30
Боевая повестка по старой ВВК - имеет ли ТЦК такое право
Военно-врачебная комиссия. Фото: advokatpost.com

Заключение военно-врачебной комиссии не является бессрочным. Устаревшие результаты ВВК не могут стать основанием для мобилизации гражданина, даже с положительным результатом.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Сколько действует ВВК

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который рассказал, что в последний раз проходил военно-врачебную комиссию еще до начала полномасштабной войны.

Мужчина поинтересовался, может ли ему прийти мобилизационное распоряжение по результатам той ВВК.

"Нет, не может прийти, ведь военно-врачебная комиссия во время военного положения действительна только в течение 1 года", — подчеркнул адвокат Вячеслав Кирда.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил необходимость прохождения комиссии.

"Сначала Вы должны пройти ВВК", — подчеркнул юрист.

Когда присылают боевую повестку

Военно-врачебная комиссия является обязательным элементом в процессе мобилизации.

"Уже после этого Вам может быть направлена боевая повестка", — заверил Айвазян.

Поэтому по результатам устаревших военно-врачебных комиссий гражданина невозможно мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли ТЦК право отправлять боевую повестку по почте.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные війна
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
