Боевая повестка по старой ВВК — имеет ли ТЦК такое право

Заключение военно-врачебной комиссии не является бессрочным. Устаревшие результаты ВВК не могут стать основанием для мобилизации гражданина, даже с положительным результатом.

Сколько действует ВВК

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который рассказал, что в последний раз проходил военно-врачебную комиссию еще до начала полномасштабной войны.

Мужчина поинтересовался, может ли ему прийти мобилизационное распоряжение по результатам той ВВК.

"Нет, не может прийти, ведь военно-врачебная комиссия во время военного положения действительна только в течение 1 года", — подчеркнул адвокат Вячеслав Кирда.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил необходимость прохождения комиссии.

"Сначала Вы должны пройти ВВК", — подчеркнул юрист.

Когда присылают боевую повестку

Военно-врачебная комиссия является обязательным элементом в процессе мобилизации.

"Уже после этого Вам может быть направлена боевая повестка", — заверил Айвазян.

Поэтому по результатам устаревших военно-врачебных комиссий гражданина невозможно мобилизовать.

