Бездіяльність ТЦК: строк звернення фактично не закінчується

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: ООТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити бездіяльність територіального центру комплектування. Юристи пояснили, що норми щодо строку оскарження у таких випадках фактично не працюють. Суди уже неодноразово підтверджували цю ситуацію і пояснювали, чому стають на бік позивачів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Оскарження бездіяльності ТЦК

Громадяни України мають право на скаргу щодо незаконних чи некоректних дій різноманітних державних структур. Так само оскаржується і бездіяльних державних органів.

Оскаржувати можна і незаконні дії чи бездіяльність територіального центру комплектування. До юристів звернувся саме такий громадянин.

Чоловік розповів, що ТЦК не вніс у реєстр "Оберіг" інформацію про його виключення з військового обліку. Громадянин поцікавився, скільки він має часу на оскарження цієї бездіяльності територіального центру комплектування.

Строки фактично не працюють

Юрист Євген Корнійчук зазначив: "Загальне правило статті 122 КАС України: для звернення до адміністративного суду встановлено строк у 6 місяців з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про порушення свого права". Але, додав юрист, у цій ситуації є один важливий нюанс.

Корнійчук пояснив: "У суперечках щодо бездіяльності строк часто є "триваючим". Якщо ТЦК досі не вніс актуальні відомості чи не виправив статус у реєстрі, то це може вважатись триваючою бездіяльністю".

Таким чином, зазначив Євген Корнійчук, у цих випадках строк для звернення громадянина фактично не працює. Юрист підкреслив: "У спорах про триваючу бездіяльність суди часто виходять з того, що строк звернення фактично не сплив, поки порушення продовжується, або починає обчислюватись заново кожного разу після нової відмови чи ігнорування".

В Україні усі військовозобов'язані мають обов'язково пройти військово-лікарської комісію, щоб там визначили їх придатність до військової служби. Проте відповідну постанову має обов'язково затвердити комісія вищого рівня.

Якщо військово-лікарська комісія ухвалила щодо громадянина некоректний висновок, ця особа має право оскаржити його. Але якщо громадянина встигли мобілізувати, цей процес він скасувати не зможе. Можна лише звільнитися з армії за станом здоров’я.