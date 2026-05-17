Бездействие ТЦК: срок обращения фактически не заканчивается

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать бездействие территориального центра комплектования. Юристы объяснили, что нормы о сроке обжалования в таких случаях фактически не работают. Суды уже неоднократно подтверждали эту ситуацию и объясняли, почему становятся на сторону истцов.

Обжалование бездействия ТЦК

Граждане Украины имеют право на жалобу относительно незаконных или некорректных действий различных государственных структур. Так же обжалуется и бездействие государственных органов.

Обжаловать можно и незаконные действия или бездействие территориального центра комплектования. К юристам обратился именно такой гражданин.

Мужчина рассказал, что ТЦК не внес в реестр "Оберіг" информацию о его исключении из воинского учета. Гражданин поинтересовался, сколько он имеет времени на обжалование этой бездеятельности территориального центра комплектования.

Сроки фактически не работают

Юрист Евгений Корнийчук отметил: "Общее правило статьи 122 КАС Украины: для обращения в административный суд установлен срок в 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права". Но, добавил юрист, в этой ситуации есть один важный нюанс.

Корнийчук пояснил: "В спорах о бездействии срок часто является "длящимся". Если ТЦК до сих пор не внес актуальные сведения или не исправил статус в реестре, то это может считаться длящейся бездеятельностью".

Таким образом, отметил Евгений Корнийчук, в этих случаях срок для обращения гражданина фактически не работает. Юрист подчеркнул: "В спорах о продолжающейся бездеятельности суды часто исходят из того, что срок обращения фактически не истек, пока нарушение продолжается, или начинает исчисляться заново каждый раз после нового отказа или игнорирования".

В Украине все военнообязанные должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы там определили их пригодность к военной службе. Однако соответствующее постановление должна обязательно утвердить комиссия высшего уровня.

Если военно-врачебная комиссия приняла в отношении гражданина некорректное заключение, это лицо имеет право обжаловать его. Но если гражданина успели мобилизовать, этот процесс он отменить не сможет. Можно только уволиться из армии по состоянию здоровья.