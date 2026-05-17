Главная ТЦК Бездействие ТЦК: срок обращения фактически не заканчивается

Дата публикации 17 мая 2026 06:30
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: ООТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать бездействие территориального центра комплектования. Юристы объяснили, что нормы о сроке обжалования в таких случаях фактически не работают. Суды уже неоднократно подтверждали эту ситуацию и объясняли, почему становятся на сторону истцов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обжалование бездействия ТЦК

Граждане Украины имеют право на жалобу относительно незаконных или некорректных действий различных государственных структур. Так же обжалуется и бездействие государственных органов.

Обжаловать можно и незаконные действия или бездействие территориального центра комплектования. К юристам обратился именно такой гражданин.

Мужчина рассказал, что ТЦК не внес в реестр "Оберіг" информацию о его исключении из воинского учета. Гражданин поинтересовался, сколько он имеет времени на обжалование этой бездеятельности территориального центра комплектования.

Сроки фактически не работают

Юрист Евгений Корнийчук отметил: "Общее правило статьи 122 КАС Украины: для обращения в административный суд установлен срок в 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права". Но, добавил юрист, в этой ситуации есть один важный нюанс.

Корнийчук пояснил: "В спорах о бездействии срок часто является "длящимся". Если ТЦК до сих пор не внес актуальные сведения или не исправил статус в реестре, то это может считаться длящейся бездеятельностью".

Таким образом, отметил Евгений Корнийчук, в этих случаях срок для обращения гражданина фактически не работает. Юрист подчеркнул: "В спорах о продолжающейся бездеятельности суды часто исходят из того, что срок обращения фактически не истек, пока нарушение продолжается, или начинает исчисляться заново каждый раз после нового отказа или игнорирования".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как правильно подать жалобу, если врачи ВВК задерживают решение.

В Украине все военнообязанные должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы там определили их пригодность к военной службе. Однако соответствующее постановление должна обязательно утвердить комиссия высшего уровня.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в случае незаконных ВВК и мобилизации обжаловать можно только вывод комиссии.

Если военно-врачебная комиссия приняла в отношении гражданина некорректное заключение, это лицо имеет право обжаловать его. Но если гражданина успели мобилизовать, этот процесс он отменить не сможет. Можно только уволиться из армии по состоянию здоровья.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
