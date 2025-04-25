У застосунку Резерв+ тепер можна відстежувати статус розшуку в ТЦК

Інтерфейс застосунку Резерв+. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Міноборони оновило застосунок "Резерв+" і тепер військовозобов'язані можуть відстежувати зміну свого статусу без візиту до ТЦК. В застосунку також можна отримувати розширену інформацію з реєстру "Оберіг".

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

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Згідно з інформацією Міноборони, завдяки новій функції, доступній після натискання на три крапки електронного військового документа, можна згенерувати в PDF-форматі детальну виписку про свої дані з реєстру.

Також тепер військовозобов'язаний може отримувати push-сповіщення про зміни інформації в "Оберігу". Наприклад, на першому етапі реалізації цієї функції користувачі отримуватимуть повідомлення про подання та зняття з розшуку.

Крім того, додано шість нових категорій для виправлення неточностей у даних:

"потребує уточнення": використовується, коли є інформація про особу в реєстрі "Оберіг", але без прив'язки до територіального центру комплектації (ТЦК);

"помилка в персональних даних": дозволяє виправити неточності в імені, прізвищі, даті народження тощо;

"порушення правил військового обліку": використовується для виправлення статусу, якщо людина усунула порушення, але статус ще не оновлено;

"на обліку": застосовується, коли особу необхідно зняти з обліку (наприклад, за досягненням граничного віку для служби);

"помилка у даних бронювання": дозволяє виправити інформацію про бронювання або внести її, якщо вона відсутня;

"актуалізація даних про роботу": дає можливість оновити інформацію про місце роботи через реєстр Пенсійного Фонду України.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що нові сервіси розширюють можливості виправлення даних через застосунок "Резерв+", роблячи його зручною екосистемою для військовозобов'язаних. Тепер можна усунути більшість проблем без необхідності відвідувати ТЦК та чекати в чергах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є можливість самостійно знятися з розшуку ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.