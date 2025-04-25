В приложении Резерв+ теперь можно отслеживать статус розыска в ТЦК

Без визита в ТЦК — как узнать о розыске призывника
Минобороны обновило приложение "Резерв+" и теперь военнообязанные могут отслеживать изменение своего статуса без визита в ТЦК. В приложении также можно получать расширенную информацию из реестра "Оберіг".
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
О чем теперь будет информировать "Резерв+"
Согласно информации Минобороны, благодаря новой функции, доступной после нажатия на три точки электронного военного документа, можно сгенерировать в PDF-формате подробную выписку о своих данных из реестра.
Также теперь военнообязанный может получать push-уведомления об изменениях информации в "Обереге". Например, на первом этапе реализации этой функции пользователи будут получать уведомления о подаче и снятии с розыска.
Кроме того, добавлено шесть новых категорий для исправления неточностей в данных:
- "требует уточнения": используется, когда есть информация о лице в реестре "Оберіг", но без привязки к территориальному центру комплектации (ТЦК);
- "ошибка в персональных данных": позволяет исправить неточности в имени, фамилии, дате рождения и т.д;
- "нарушение правил воинского учета": используется для исправления статуса, если человек устранил нарушение, но статус еще не обновлен;
- "на учете": применяется, когда лицо необходимо снять с учета (например, по достижению предельного возраста для службы);
- "ошибка в данных бронирования": позволяет исправить информацию о бронировании или внести ее, если она отсутствует;
- "актуализация данных о работе": дает возможность обновить информацию о месте работы через реестр Пенсионного Фонда Украины.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что новые сервисы расширяют возможности исправления данных через приложение "Резерв+", делая его удобной экосистемой для военнообязанных. Теперь можно устранить большинство проблем без необходимости посещать ТЦК и ждать в очередях.
Напомним, мы ранее писали о том, есть ли возможность самостоятельно сняться с розыска ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, где найти информацию о розыске от ТЦК.
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