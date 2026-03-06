Інвалідність батька - підстава для відстрочки, пункт закону

Оформлення відстрочки для догляду можливе після рішення ЛКК. Фото: prikhodko.com.ua, Одеський ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який має одного із батьків з інвалідністю першої чи другої групи, має право оформити відстрочку від мобілізації. Причому у такої особи є навіть право вибору, за яким саме пунктом закону оформлювати відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Мобілізація та відстрочка

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Мобілізація була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Реклама

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації за наявності законних підстав. Однією із найпоширеніших причин є догляд за близькими родичами, зокрема, за кимось із батьків.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку, оскільки має батька з довічною інвалідністю другої групи. Чоловік зазначив, що матері (дружини батька) він не має, але є брат, який навчається і має відстрочку на час навчання.

Реклама

Громадянин поцікавився, за яким пунктом відповідної статті закону про мобілізацію можна оформити відстрочку у такому випадку — пунктом 9 (догляд за близьким родичем) чи 13 (інвалідність одного із батьків).

Який із пунктів обрати для відстрочки

"Це питання потрібно вирішити виключно Вам. Якщо зможете отримати новий висновок ЛКК та Додаток 8, то проблем із оформленням відстрочки за пунктом 9-м я не бачу", — зазначив у коментарі до цього питання адвокат Юрій Айвазян. Він також пояснив, як оформити відстрочку за іншим пунктом.

Реклама

"За пунктом 13-м також питань не виникає, якщо Ваш батько напише заяву (Додаток 15), в якій обере саме Вас для свого утримання", — наголосив Айвазян. Таким чином, громадянин має кілька варіантів для оформлення відстрочки.

Також адвокат розповів, які документи вимагатимуть у ТЦК в залежності від обраного громадянином пункту закону. "Пункт 9-й потребуватиме нового висновку ЛКК та акту встановлення факту здійснення постійного догляду. Пункт 13-й — заяви від Вашого батька", — підкреслив Юрій Айвазян.

Реклама

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що розширено список варіантів відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків.

Тепер її можуть оформити навіть ті багатодітні батьки, які мають будь-який сімейний стан. Для цієї категорії військовозобов’язаних доступна подача заявки в режимі онлайн.

Реклама

Додамо, ми повідомляли про те, коли доходи і майно впливають на оформлення відстрочки від призова.

Відстрочка для догляду за близьким родичем передбачає достатній рівень фінансового забезпечення військовозобов’язаного громадянина. Тому вимога ТЦК надати довідку про доходи (і майно) є законною.