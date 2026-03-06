Инвалидность отца-пенсионера - по какому пункту оформлять отсрочку

Оформление отсрочки для ухода возможно после решения ВКК. Фото: prikhodko.com.ua, Одесский ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Инвалидность одного из родителей дает военнообязанному гражданину право на отсрочку от мобилизации. Юристы объяснили, по какому пункту лучше оформить такую отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Отсрочка по уходу

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Мобилизация была объявлена после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации при наличии законных оснований. Одной из самых распространенных причин является уход за близкими родственниками, в частности, за кем-то из родителей.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку, поскольку имеет отца с пожизненной инвалидностью второй группы. Мужчина отметил, что матери (жены отца) он не имеет, но есть брат, который учится и имеет отсрочку на время обучения.

Гражданин поинтересовался, по какому пункту соответствующей статьи закона о мобилизации можно оформить отсрочку в таком случае — пункту 9 (уход за близким родственником) или 13 (инвалидность одного из родителей).

Нужный для отсрочки пункт закона

"Этот вопрос нужно решить исключительно Вам. Если сможете получить новое заключение ВКК и Приложение 8, то проблем с оформлением отсрочки по пункту 9-м я не вижу", — отметил в комментарии к этому вопросу адвокат Юрий Айвазян. Он также объяснил, как оформить отсрочку по другому пункту.

"По пункту 13-м также вопросов не возникает, если Ваш отец напишет заявление (Приложение 15), в котором выберет именно Вас для своего содержания", — отметил Айвазян. Таким образом, гражданин имеет несколько вариантов для оформления отсрочки.

Также адвокат рассказал, какие документы потребуют в ТЦК в зависимости от выбранного гражданином пункта закона. "Пункт 9-й потребует нового заключения ВКК и акта установления факта осуществления постоянного ухода. Пункт 13-й — заявления от Вашего отца", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что как был измене процес оформлення отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.

Право на нее упростили, в частности, тем многодетным родителям, которые имеют любое семейное положение. Они теперь могут оформить отсрочку дистанционно, в режиме онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, в какой ситуации доход военнообязанного гражданина влияет на получение отсрочки от призыва.

Юристы подчеркнули, что это важно во время оформления отсрочки для ухода за близким родственником. Причина здесь в том, что уход предполагает достаточный уровень финансового обеспечения военнообязанного.