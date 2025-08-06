На Прикарпатті батько й син напали на працівника ТЦК

Батько і син із Прикарпаття напали на працівника ТЦК — їх судили
На Прикарпатті Богородчанський районний суд Івано-Франківської області визнав винними мешканців села Стара Гута. 55-річний батько та його 26-річний син підозрювалися у навмисному заподіянні легких тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання ним службових обов’язків.
Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Батько та син напали на працівника ТЦК
Інцидент стався 3 вересня 2024 року, коли працівники РТЦК прибули до урочища Береги з метою вручення повісток.
За даними слідства, обвинувачені, помітивши військових у формі, вирішили перешкодити їхній роботі. Батько бризнув у вічі працівнику ТЦК сльозогінним газом, завдавши йому хімічного опіку очей, а син кинув у нього працюючу кутову шліфувальну машинку, в результаті чого потерпілий отримав подряпини в ділянці шиї.
У судовому засіданні обидва чоловіки повністю визнали провину, розкаялись у скоєному та компенсували шкоду. Потерпілий також пробачив нападникам і попросив суд не позбавляти їх волі.
З урахуванням щирого каяття, відсутності обтяжувальних обставин, позитивної характеристики обох обвинувачених і добровільного відшкодування шкоди, суд призначив кожному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнив їх від реального відбування покарання з випробувальним строком на два роки.
Окрім того, суд конфіскував шліфувальну машинку, яка використовувалась під час інциденту, а мобільний телефон повернув власнику.
Нагадаємо, на Черкащині суд не захистив пенсіонера, якого побили працівники ТЦК.
А на Хмельниччині судили чоловіка, який побив працівника ТЦК та зламав йому ніс.
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