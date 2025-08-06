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Головна ТЦК Батько і син із Прикарпаття напали на працівника ТЦК — їх судили

Батько і син із Прикарпаття напали на працівника ТЦК — їх судили

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 10:02
На Прикарпатті батько й син напали на працівника ТЦК
Суддя виносить вирок. Фото ілюстративне: Freepik

На Прикарпатті Богородчанський районний суд Івано-Франківської області визнав винними мешканців села Стара Гута. 55-річний батько та його 26-річний син підозрювалися у навмисному заподіянні легких тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання ним службових обов’язків.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Батько та син напали на працівника ТЦК 

Інцидент стався 3 вересня 2024 року, коли працівники РТЦК прибули до урочища Береги з метою вручення повісток.

За даними слідства, обвинувачені, помітивши військових у формі, вирішили перешкодити їхній роботі. Батько бризнув у вічі працівнику ТЦК сльозогінним газом, завдавши йому хімічного опіку очей, а син кинув у нього працюючу кутову шліфувальну машинку, в результаті чого потерпілий отримав подряпини в ділянці шиї.

У судовому засіданні обидва чоловіки повністю визнали провину, розкаялись у скоєному та компенсували шкоду. Потерпілий також пробачив нападникам і попросив суд не позбавляти їх волі.

З урахуванням щирого каяття, відсутності обтяжувальних обставин, позитивної характеристики обох обвинувачених і добровільного відшкодування шкоди, суд призначив кожному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнив їх від реального відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

Окрім того, суд конфіскував шліфувальну машинку, яка використовувалась під час інциденту, а мобільний телефон повернув власнику.

Нагадаємо, на Черкащині суд не захистив пенсіонера, якого побили працівники ТЦК. 

А на Хмельниччині судили чоловіка, який побив працівника ТЦК та зламав йому ніс.

суд напад побиття ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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