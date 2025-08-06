Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отец и сын из Прикарпатья напали на работника ТЦК — их судили

Отец и сын из Прикарпатья напали на работника ТЦК — их судили

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 10:02
На Прикарпатье отец и сын напали на работника ТЦК
Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: Freepik

На Прикарпатье Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области признал виновными жителей села Старая Гута. 55-летний отец и его 26-летний сын подозревались в умышленном причинении легких телесных повреждений военнослужащему при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Отец и сын напали на работника ТЦК

Инцидент произошел 3 сентября 2024 года, когда работники РТЦК прибыли в урочище Берега с целью вручения повесток.

По данным следствия, обвиняемые, заметив военных в форме, решили помешать их работе. Отец брызнул в глаза работнику ТЦК слезоточивым газом, нанеся ему химический ожог глаз, а сын бросил в него работающую угловую шлифовальную машинку, в результате чего потерпевший получил царапины в области шеи.

В судебном заседании оба мужчины полностью признали вину, раскаялись в содеянном и компенсировали ущерб. Потерпевший также простил нападающим и попросил суд не лишать их свободы.

С учетом искреннего раскаяния, отсутствия отягчающих обстоятельств, положительной характеристики обоих обвиняемых и добровольного возмещения ущерба, суд назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободил их от реального отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Кроме того, суд конфисковал шлифовальную машинку, которая использовалась во время инцидента, а мобильный телефон вернул владельцу.

Напомним, в Черкасской области суд не защитил пенсионера, которого избили работники ТЦК.

А в Хмельницкой области судили мужчину, который избил работника ТЦК и сломал ему нос.

суд нападение избиение ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации