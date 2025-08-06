На Прикарпатье отец и сын напали на работника ТЦК

Судья выносит приговор. Фото иллюстративное: Freepik

На Прикарпатье Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области признал виновными жителей села Старая Гута. 55-летний отец и его 26-летний сын подозревались в умышленном причинении легких телесных повреждений военнослужащему при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Отец и сын напали на работника ТЦК

Инцидент произошел 3 сентября 2024 года, когда работники РТЦК прибыли в урочище Берега с целью вручения повесток.

По данным следствия, обвиняемые, заметив военных в форме, решили помешать их работе. Отец брызнул в глаза работнику ТЦК слезоточивым газом, нанеся ему химический ожог глаз, а сын бросил в него работающую угловую шлифовальную машинку, в результате чего потерпевший получил царапины в области шеи.

В судебном заседании оба мужчины полностью признали вину, раскаялись в содеянном и компенсировали ущерб. Потерпевший также простил нападающим и попросил суд не лишать их свободы.

С учетом искреннего раскаяния, отсутствия отягчающих обстоятельств, положительной характеристики обоих обвиняемых и добровольного возмещения ущерба, суд назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободил их от реального отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Кроме того, суд конфисковал шлифовальную машинку, которая использовалась во время инцидента, а мобильный телефон вернул владельцу.

Напомним, в Черкасской области суд не защитил пенсионера, которого избили работники ТЦК.

А в Хмельницкой области судили мужчину, который избил работника ТЦК и сломал ему нос.