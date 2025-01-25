Спецоблік ТЦК, кого він стосується - підстави для взяття на спецоблік

Співробітники ТЦК складають списки військовозобов’язаних. Фото: Вінницький ТЦК

Спеціальний облік територіального центру комплектування створений для того, аби обліковувати усіх заброньованих громадян на військовому обліку. Зарахування на спецоблік автоматично можливе за дотримання чотирьох важливих умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Для кого існує спецоблік

Спеціальний облік територіального центру комплектування створений для заброньованих громадян.

Військовозобов’язаних громадян переводять на спец облік ТЦК автоматично протягом 72 годин з моменту формування списку заброньованих засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Кого зараховують на спецоблік автоматично

Але право на автоматичне зарахування до спецобліку мають не усі громадяни.

Для цього потрібно відповідати чотирьом підставам.

Це:

перебування на військовому обліку;

перебування у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою;

уточнені військово-облікові дані;

неперебування у розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному, коли ТЦК не ставить на спецоблік із бронюванням.

Також ми повідомляли про те, що робити, якщо бронювання так і не з'явилося в "Резерв+".