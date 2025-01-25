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Автоматический перевод на спецучет ТЦК — четыре основания

25 января 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Спецучет ТЦК, кого он касается - основания для постановки на спецучет
Сотрудники ТЦК составляют списки военнообязанных. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Специальный учет территориального центра комплектования создан для того, чтобы учитывать всех забронированных граждан на воинском учете. Зачисление на спецучет автоматически возможно при соблюдении четырех важных условий.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Специальный учет территориального центра комплектования создан для забронированных граждан.

Военнообязанных граждан переводят на спец учет ТЦК автоматически в течение 72 часов с момента формирования списка забронированных средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Кого зачисляют на спецучет автоматически

Но право на автоматическое зачисление на спецучет имеют не все граждане.

Для этого нужно соответствовать четырем основаниям.

Это:

  • нахождение на воинском учете;
  • нахождение в трудовых отношениях с государственным органом, критически важным предприятием, критически важным учреждением;
  • уточненные военно-учетные данные;
  • непребывание в розыске;

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному, когда ТЦК не ставит на спецучет с бронированием.

Также мы сообщали о том, что делать, если бронирование так и не появилось в "Резерв+".

военный учет бронирование ТЦК и СП военнообязанные розыск

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