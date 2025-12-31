Відео
Україна
Автоматична відстрочка не спрацювала — чи йти до ТЦК

Автоматична відстрочка не спрацювала — чи йти до ТЦК

Дата публікації: 31 грудня 2025 21:40
Відстрочка автоматично не спрацювала - що робити
Оформлення документів на відстрочку у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Якщо з якоїсь причини відстрочка для догляду за близьким родичем не була надана громадянину в територіальному центрі комплектування, він має право знову подати заяву на відстрочку. До того ж, можна зробити це не через ТЦК, а іншим шляхом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Чому ТЦК не надав відстрочку автоматично

До юристів звернувся громадянин, який оформлював відстрочку для догляду за матір’ю, яка має довічну другу групу інвалідності.

Чоловік також має батька, але у того також визначена інвалідність (3-ї групи).

Громадянин пояснив, що у відстрочці йому відмовили, і поцікавився, чому це сталося – і як виправити ситуацію.

"Якщо Ви не маєте сестер чи братів, то цілком можливо, що система побачила, що у Вас є батько, але не підтягнуло його інвалідності, том це було розцінено як наявність інших осіб, які зобов'язані утримувати Вашу матір", — припустив у коментарі юрист Владислав Дерій.

Куди звертатися для оформлення відстрочки

Щодо подальших дій, то тут, підкреслив Дерій, можна обійтись без відвідування територіального центру комплектування.

"Оскільки автоматична відстрочка не спрацювала, Ви можете скористатися загальною процедурою згідно з Постановою КМУ №560. Рекомендую подати заяву про відстрочку через ЦНАП", — зазначив юрист.

Він наголосив, що комісія при ТЦК зобов'язана розглядати документи, які громадянин надасть через ЦНАП — і саме паперові документи є беззаперечним доказом відсутності інших осіб, зобов'язаних утримувати матір.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли відстрочка від мобілізації може бути продовжена автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжують автоматично відстрочки, оформлені через ЦНАП.

ЦНАП мобілізація відстрочка ТЦК та СП догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
