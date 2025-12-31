Отсрочка автоматически не сработала - что делать

Оформление документов на отсрочку в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Если по какой-то причине отсрочка для ухода за близким родственником не была предоставлена гражданину в территориальном центре комплектования, он имеет право снова подать заявление на отсрочку. К тому же, можно сделать это не через ТЦК, а другим путем.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Почему ТЦК не предоставил отсрочку автоматически

К юристам обратился гражданин, который оформлял отсрочку для ухода за матерью, которая имеет пожизненную вторую группу инвалидности.

Мужчина также имеет отца, но у того также определена инвалидность (3-й группы).

Гражданин объяснил, что в отсрочке ему отказали, и поинтересовался, почему это произошло — и как исправить ситуацию.

"Если Вы не имеете сестер или братьев, то вполне возможно, что система увидела, что у Вас есть отец, но не подтянула его инвалидности, потому это было расценено как наличие других лиц, которые обязаны содержать Вашу мать", — предположил в комментарии юрист Владислав Дерий.

Куда обращаться для оформления отсрочки

Что касается дальнейших действий, то здесь, подчеркнул Дерий, можно обойтись без посещения территориального центра комплектования.

"Поскольку автоматическая отсрочка не сработала, Вы можете воспользоваться общей процедурой согласно Постановлению КМУ №560. Рекомендую подать заявление об отсрочке через ЦПАУ", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что комиссия при ТЦК обязана рассматривать документы, которые гражданин предоставит через ЦПАУ — и именно бумажные документы являются неоспоримым доказательством отсутствия других лиц, обязанных содержать мать.

Напомним, мы ранее писали о том, когда отсрочка от мобилизации может быть продлена автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, продлевают ли автоматически отсрочки, оформленные через ЦПАУ.