"Абонплата" за непризов: справу керівника Житомирського ТЦК передали до суду

Затримання керівника Житомирського ТЦК. Фото: ОГП

Карина Приходько Редактор

Стосовно т.в.о. начальника Житомирського обласного ТЦК та СП направили до суду обвинувальний акт. Його підозрюють в одержанні хабарів за так зване "бронювання" працівників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, до керівника обласного ТЦК звернувся місцевий підприємець із проханням роз'яснити законну процедуру бронювання працівників. Однак посадовець запропонував іншу схему — щомісячну оплату за уникнення мобілізації найманих працівників.

За неправомірну вигоду він обіцяв фактично забезпечити працівникам підприємця "імунітет" від мобілізаційних заходів та безперешкодне проходження перевірок мобільними групами ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів.

Для реалізації схеми посадовець вимагав надати списки працівників із персональними даними та номерами телефонів. У разі їх зупинення, за матеріалами слідства, він мав оперативно втручатися, щоб уникнути мобілізації цих осіб.

Також він нібито радив попереджати працівників про необхідність уникати ситуацій, які могли б привернути увагу правоохоронців та призвести до додаткових перевірок.

"Правоохоронці задокументували кілька епізодів одержання неправомірної вигоди. Після чергової передачі коштів посадовця затримали на гарячому", — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування завершили. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як писали Новини.LIVE, 30 червня у Кривому Розі мобілізували батька, який сам виховує доньку. Дитина фактично залишилася без єдиного дорослого поруч.

Водночас у Дніпропетровському ТЦК заявили, що чоловік не мав відстрочки. Його направили до військової частини.

Однак 1 липня чоловік повідомив, що повернувся додому до доньки. Він має намір оскаржувати дії військкомату.