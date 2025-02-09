Студент не на обліку в 25 років - коли треба йти до ТЦК

Студенти в аудиторії. Фото: ІФНТУНГ

Якщо студенту виповнилося 25 років, він має оформити відстрочку від мобілізації, навіть попри статус "Не на обліку" в "Резерв+". Та використати "Резерв+" для оформлення відстрочки в такій ситуації неможливо, треба йти до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Студент-військовозобов’язаний не на обліку — що робити

До юристів звернувся студент, якому виповнилося 25 років, ВЛК востаннє проходив 2021 року (отримавши статус "обмежено придатний"), а у "Резерв+" має статус "Не на обліку".

"Вам потрібно оформити відстрочку від мобілізації та пройти ВЛК як обмежено придатний", — пояснив такому громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Як оформити відстрочку в такій ситуації

Юрист наголосив, що у такій ситуації студенту буде неможливо оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".

"Вам потрібно особисто з'явитися до ТЦК із заявою про надання вам відстрочки від мобілізації", — підкреслив Карпенко.

Нагадаємо, ми писали про те, без якого документа студентам не продовжать відстрочку.

Додамо, ми раніше повідомляли про те, чи потрібно студентам проходити ВЛК для оформлення відстрочки.