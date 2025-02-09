Студент не на учете в 25 лет - когда надо идти в ТЦК

Студенты в аудитории. Фото: ИФНТУНГ

Если студенту исполнилось 25 лет, он должен оформить отсрочку от мобилизации, даже несмотря на статус "Не на учете" в "Резерв+". Но использовать "Резерв+" для оформления отсрочки в такой ситуации невозможно, надо идти в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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К юристам обратился студент, которому исполнилось 25 лет, ВЛК последний раз проходил в 2021 году (получив статус "ограниченно годный"), а в "Резерв+" имеет статус "Не на учете".

"Вам нужно оформить отсрочку от мобилизации и пройти ВВК как ограниченно годный", — пояснил такому гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Как оформить отсрочку в такой ситуации

Юрист отметил, что в такой ситуации студенту будет невозможно оформить отсрочку через приложение "Резерв+".

"Вам нужно лично явиться в ТЦК с заявлением о предоставлении вам отсрочки от мобилизации", — подчеркнул Карпенко.

Напомним, мы писали о том, без какого документа студентам не продлят отсрочку.

Добавим, мы ранее сообщали о том, нужно ли студентам проходить ВВК для оформления отсрочки.