Зробіть це на Петра і Павла 2026: прості справи на щастя і достаток

Ікона Петра і Павла, жінка в українському вбранні. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Велике православне свято День апостолів Петра і Павла українці зустрічатимуть 29 червня. Наші предки ставилися до цього дня з великою пошаною, дотримувалися давніх звичаїв і традицій. Вірили, що у цю святкову дату можна привабити у життя щастя, мир та достаток.

Новини.LIVE розповідає, що, за народними віруваннями, варто зробити на Петра і Павла, щоб щастя не покидало вас увесь рік.

Сім важливих справ на Петра і Павла 29 червня: що слід зробити

День святих апостолів Петра і Павла у народі називали маківкою літа. Він знаменував період активних польових робіт, початок сінокосу та наближення збору врожаю.

Сім простих справ цього дня обіцяли щасливе життя:

Помолитися святим та відвідати церкву

Традиційно віряни відвідують святкове богослужіння, моляться за здоров'я рідних, просять миру в родині та благословення на працю. Ті, хто не має змоги відвідати храм, читає молитву вдома.

Зустрічайте свято у чистій оселі

Наші пращури були переконані: чиста оселя притягує спокій, добрі новини та сімейну злагоду. Перед святом підмітали підлогу, мили вікна, змінювали скатертину. Чисту оселю прикрашали польовими квітами.

Присвятіть час найдорожчим людям

Здавна вважалося, що свято особливо сприяє зміцненню стосунків. Доброю прикметою є провести день або хоча б вечір у колі родини чи наодинці з коханою людиною. Вірили, що щирі розмови та важливі рішення, ухвалені цього дня, допомагають зберегти гармонію на довгі роки.

Приготуйте традиційні мандрики

Однією з найвідоміших страв свята є мандрики — запашна випічка із сирною начинкою. За народною легендою, саме такі коржики брали із собою в дорогу апостоли Петро та Павло. Господині пекли мандрики не лише як частування, а й як символ достатку, гостинності та щедрості.

Зберіть перший урожай цибулі та часнику

У багатьох регіонах України саме на Петра і Павла господарі викопували перші головки часнику та цибулі. Люди вірили, так можна захистити господарство від негараздів.

Вирушайте на риболовлю

Апостол Петро був рибалкою, тому його здавна вважають покровителем рибалок. За народними повір'ями, риболовля 29 червня обіцяє вдалий улов, а також символізує достаток і добробут в родині на весь рік.

Назбирайте духмяних трав

Наші предки вірили, що трави, зібрані на Петра і Павла, мають особливу силу та зберігають більше корисних властивостей. Їх сушили на зиму, використовували для ароматного чаю та домашніх настоїв.

Народні прикмети на Петра і Павла 2026

Українці століттями спостерігали за природою та передавали з покоління в покоління прикмети, пов'язані зі святом:

Дощ 29 червня до щедрого майбутнього врожаю.

Ранкова роса обіцяє кілька сухих і сонячних днів поспіль.

Якщо на Петра і Павла стоїть ясна погода, рік буде щедрим, спокійним і вдалим.

Якщо на свято стоїть спека, зима буде морозною.

Якщо зозуля продовжує кувати наприкінці червня, ще можна висівати деякі пізні культури.

Який улов буде на Петра і Павла, таким виявиться і весь рибальський сезон.

Також ділимося православним календарем свят на липень 2026, який підкаже, коли і які важливі дати зустрічатимемо у другий місяць літа.