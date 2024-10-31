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Знаки Зодіаку, яким вдасться знайти нових друзів у 2025 році

31 жовтня 2024 12:02
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Які знаки Зодіаку знайдуть нових друзів у 2025 році
Щаслива компанія друзів на вечірці. Фото: BBC
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Кожній людині в цьому світі потрібні справжні та віддані друзі, з якими можна потеревенити про будь-що, і їх вдасться знайти представникам деяких знаків зодіакального кола. Астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку пощастить знайти нових друзів наступного року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Водолій

Представники цього знаку зодіакального сузір’я завжди відкриті до нових знайомств. Вже у 2025 році астрологи обіцяють Водоліям нових друзів або союзників, які поділяють не лише їхні цінності, а й те, чим вони цікавляться в житті.

За словами астрологів, ці люди допоможуть тим, хто народився під знаком Водолія, реалізувати сміливі ідеї та підтримають у нових проєктах.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: УНІАН

Терези

Відомо, що люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, є дуже харизматичними і вміють знаходити спільну мову з оточуючими. Наступного року Терезам вдасться знайти нових друзів, які можуть стати частиною їхнього кола спілкування і неймовірною підтримкою у життєво важливих ситуаціях.

Астрологи кажуть, що ці люди допоможуть представникам Терезів зберігати баланс і гармонію в своєму житті.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: УНІАН

Лев

Люди, народжені під цим зодіакальним знаком, мають сильний характер і вважаються дуже впевненими у собі, тому завжди притягують до себе людей, немов ті магніти. Вже наступного року Леви можуть зустріти людей, які зможуть їх підтримати в житті.

Астрологи кажуть, що ці люди допоможуть їм досягти великих успіхів і відкрити нові горизонти в професійній сфері або особистому житті.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку не пощастить наступного року. 

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12:29 В Одесі деколонізували фунікулер — є нюанс

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