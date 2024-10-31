Какие знаки Зодиака найдут новых друзей в 2025 году

Счастливая компания друзей на вечеринке. Фото: BBC

Каждому человеку в этом мире нужны настоящие и преданные друзья, с которыми можно поболтать о чем-либо, и их удастся найти представителям некоторых знаков зодиакального круга. Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака посчастливится найти новых друзей в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Водолей

Представители этого знака зодиакального созвездия всегда открыты для новых знакомств. Уже в 2025 году астрологи обещают Водолеям новых друзей или союзников, разделяющих не только их ценности, но и то, чем они интересуются в жизни.

По словам астрологов, эти люди помогут тем, кто родился под знаком Водолея, реализовать смелые идеи и поддержат в новых проектах.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: УНИАН

Весы

Известно, что люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, очень харизматичны и умеют находить общий язык с окружающими. В следующем году Весам удастся найти новых друзей, которые могут стать частью их круга общения и невероятной поддержкой в жизненно важных ситуациях.

Астрологи говорят, что эти люди помогут представителям Весов сохранять баланс и гармонию в своей жизни.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: УНИАН

Лев

Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, имеют сильный характер и считаются очень уверенными в себе, поэтому всегда притягивают к себе людей, словно магниты. Уже в следующем году Львы могут встретить людей, которые смогут поддержать их в жизни.

Астрологи говорят, что эти люди помогут им добиться больших успехов и открыть новые горизонты в профессиональной сфере или личной жизни.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: УНИАН

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