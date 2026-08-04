Всесвіт здивує один знак Зодіаку: на кого от-от чекає сюрприз

Зодіакальне кола, усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

Астрологи кажуть, що перший тиждень серпня багатьом відкриє нові можливості. Проте один знак Зодіаку відчує ці зміни особливо яскраво, адже Всесвіт вирішив винагородити його за терпіння. Уже найближчими днями можуть відбутися події, які принесуть несподівані позитивні повороти. А головними рушіями цих змін стануть нові положення Венери та Меркурія.

Новини.LIVE розповідає, кому Всесвіт до 9 серпня обіцяє особливий сюрприз і як не проґавити шанс.

Знак Зодіаку, який отримає сюрприз від Всесвіту до 9 серпня 2026

Головним щасливчиком цього періоду є Діва. Хоча початок тижня може здатися емоційно непростим, уже зовсім скоро ситуація почне змінюватися на краще.

Ретроградний Сатурн змусить уважніше придивитися до своїх стосунків. Старі питання, які раніше вдавалося відкладати, можуть знову нагадати про себе. Саме тут Всесвіт підготував головний урок. Замість того щоб витрачати сили на нескінченний аналіз, варто дозволити собі трохи більше довіри. Не кожна проблема потребує негайного вирішення, а гармонія часто народжується із простих щоденних жестів турботи.

Справжній перелом настане 6 серпня, коли Венера перейде у знак Терезів. Атмосфера у стосунках стане теплішою. Замість суперечок з'явиться бажання домовлятися, підтримувати одне одного. У цей момент на Дів може чекати той самий сюрприз від Всесвіту.

До 9 серпня ситуація стане ще динамічнішою. Перехід Меркурія у знак Лева додасть сміливості висловлювати свої думки, приймати важливі рішення та не приховувати справжніх почуттів.

Водночас астрологи радять не забувати про власний стан. Якщо організм сигналізує про втому, не ігноруйте це. Повноцінний відпочинок, якісний сон і трохи часу для себе допоможуть швидше відновити сили та скористатися всіма можливостями, які відкриє цей період.

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