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Головна Свята Пять знаков Зодиака поймают романтический вайб с 3 по 9 августа 2026

Пять знаков Зодиака поймают романтический вайб с 3 по 9 августа 2026

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 23:40
Любовний гороскоп на тиждень 3-9 серпня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить
Зодіакальне коло, закохана пара. Колаж: Новини.LIVE

Перший тиждень серпня 2026 року нестиме гармонійну та спокійну енергію, що сприятиме романтиці, знайомствам та стосункам. А все завдяки ретроградному Хірону у Тельці та Венері у Терезах. Астрологи кажуть деякі знаки Зодіаку матимуть особливу удачу в сфері кохання. Тож, період з 3 по 9 серпня запам'ятається їм надовго.

Новини.LIVE з посиланням на Hindustan Times розповідає, хто ці головні щасливчики.

Близнюки

Для вас починається один із найромантичніших періодів. Якщо ви самотні є шанс доленосного знайомства, коли людина, яку ви зустрінете, буквально запалить іскру. Дозвольте почуттям розвиватися природно. Якщо ви у стосунках, то цей тиждень принесе багато позитивних емоцій. Спонтанні побачення, невеликі подорожі або навіть несподівані сюрпризи допоможуть освіжити почуття й повернути легкість у спілкування.

Овен

Цей тиждень стане ковтком свіжого повітря в особистому житті. Романтичний настрій повернеться разом із бажанням відкривати нові емоції та знайомитися з цікавими людьми. Якщо ви самотні, поруч може з'явитися людина, яка підкорить своєю енергією та любов'ю до пригод. У парі теж очікуються приємні зміни. Варто лише вийти за межі звичних сценаріїв.

Діва

Ви нарешті залишите минуле позаду й відкриєте серце новим можливостям. Для самотніх це чудовий час, щоб перестати озиратися на старі розчарування та дозволити новим почуттям увійти у життя. Тим, хто вже має кохану людину, тиждень принесе важливі розмови про майбутнє. Це вдалий момент для спільних планів, серйозних рішень і зміцнення довіри. Ваша впевненість у собі стане головним магнітом для щастя в коханні.

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Козеріг

Нарешті відкривається новий розділ в особистому житті. Якщо ви давно вагалися зробити перший крок або дати шанс новим стосункам, то зараз зірки підтримують сміливі рішення. Для пар цей тиждень стане чудовою нагодою вирватися з рутини. Навіть невеликі зміни у звичному ритмі допоможуть повернути романтику та яскраві емоції.

Рак

Не варто чекати гучних жестів чи драматичних освідчень. Найцінніше цього тижня проявиться у простих щоденних моментах: турботі, підтримці та щирій увазі одне до одного. Якщо ви самотні, вас може несподівано зацікавити людина, поруч із якою відчуватиметься спокій і безпека. Таке знайомство навряд чи буде блискавичним романом, зате має всі шанси перерости у міцний і гармонійний союз.

Ділимося також іншими цікавими астрологічними прогнозами

Яким знакам Зодіаку щаститиме з грошима у перший тиждень серпня.

Хто зі знаків Зодіаку досягне амбітних цілей до 11 серпня завдяки Марсу в Близнюках.

знаки Зодіаку гороскоп на тиждень любовний гороскоп
Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
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