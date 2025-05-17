Який знак Зодіаку здійснить мрії у вихідні 17-18 травня 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні 17-18 травня 2025 року мають усі шанси стати по-справжньому чарівними — принаймні точно для одного знаку Зодіаку. На цього щасливчика чекають дні наповнені потужною енергією, натхненням та удачею. Це час, коли думки будуть матеріальними, а зміни можуть стати кардинальними.

Який знак Зодіаку здійснить мрії у вихідні 17-18 травня — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Ці вихідні — справжній зоряний час для Тельців. Саме представникам цього знаку Зодіаку відкриються двері до того, що раніше здавалося лише фантазією.

Якщо у вас є мрія, яка довго не здійснювалась — це шанс побачити перші кроки до її втілення. Навіть найменший поштовх, лист, повідомлення чи зустріч можуть стати стартом великої зміни.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

За прогнозами астрологів, у ці суботу та неділю можливі приємні збіги, несподівані новини, зустрічі, які надихнуть, або фінансові "бонуси", звідки не чекали.

Головна порада — залишайтеся відкритими до світу. Прогулянки, нові знайомства, імпровізовані поїздки або навіть смілива ідея — усе це може стати тією самою ланкою, що наблизить вас до бажаного.

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