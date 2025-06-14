Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше цими вихідними, 14 і 15 червня 2025 — Таро прогноз

Сеанс ворожіння на тарологічних картах. Фото: Pinterest

Ці вихідні, 14 і 15 червня 2025 року, будуть для представників кількох знаків зодіакального сузір’я найкращими у їхньому житті. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку дуже пощастить і які карти Таро випали цим людям на суботу і неділю.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Близнюки — карта Таро "Закохані"

Ця карта Таро символізує гармонію у стосунках, важливі рішення, які роблять щасливими, чи зустріч з важливою людиною. Для представників цього знака Зодіаку ці вихідні можуть бути періодом, коли вони відчують сильне кохання, знайдуть взаєморозуміння з другою половиною чи зроблять вибір, який їх ощасливить.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "Сила"

Ця карта Таро свідчить про внутрішню силу, хоробрість, витривалість і подолання перешкод на своєму шляху. Цими вихідними представники Лева можуть успішно подолати труднощі, досягти внутрішньої гармонії і бути впевненими у власних силах. Цей знак Зодіаку зможе успішно закінчити важливу справу.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Трійка Жезлів"

Ця карта Таро символізує розширення горизонтів, удачне планування свого майбутнього і вихід із зони комфорту. Для людей під знаком Зодіаку Стрілець це може означати успіх у нових починаннях, подорожах, можливостях чи отримання вигідних пропозицій. А ця тарологічна карта лише робить їхню віру в успіх планів сильнішою.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Зірка"

Ця карта таро дозволить представникам Водолія відчути сильний прилив натхнення, оптимізму і почуття надії. У суботу і неділю, 14 і 15 червня 2025 року, люди під цим знаком Зодіаку можуть зцілитися, втілити свої бажання в реальне життя чи отримати внутрішній спокій.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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