Відкрився коридор затемнень 2026: що не можна робити до кінця серпня

Сонячне затемнення, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Ілона Мазур Редактор

Серпень 2026 року підносить нам один із найнапруженіших періодів — 12 серпня сонячне затемнення у Леві відкриває коридор затемнень, який триватиме фактично до кінця місяця. Астрологи радять у цей час бути особливо обережними, щоб уникнути негараздів та не злякати удачу.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити під час коридору затемнень 2026.

Коли починається коридор затемнень у серпні 2026

Коридор затемнень — це період між сонячним та місячним затемненнями. Цього разу він починається 12 серпня із повного сонячного затемнення у знаку Лева та завершується 28 серпня частковим місячним затемненням у Рибах.

У чому суттєва різниця між сонячним і місячним затемненнями у серпні 2026

Про особливості цього періоду розповіла астролог Ірина Нижник у коментарі УНІАН. За її словами, затемнення відбуваються поблизу Місячних вузлів, які в астрології пов'язують із минулим досвідом та подальшим напрямком розвитку. А в такі періоди люди частіше наважуються на зміни, до яких ішли місяцями або навіть роками.

Сонячне та місячне затемнення входять до одного циклу, однак вони мають різний вплив. Сонячне затемнення 12 серпня відбувається під час молодика у Леві. Його пов'язують із початком нового етапу, самореалізацією, творчістю, амбіціями та бажанням голосніше заявити про себе. У цей час можуть виникнути нові ідеї, пропозиції або бажання докорінно змінити напрямок життя. Проте поспішати із реалізацією всього задуманого астрологи не радять.

Місячне затемнення 28 серпня у Рибах, навпаки, символічно завершує цикл. Воно припадає на період повні та в астрологічних трактуваннях пов'язане з відпусканням минулого, емоційним очищенням і завершенням того, що вже втратило сенс. Тож умовно перше затемнення відкриває двері до змін, а друге допомагає остаточно закрити те, що залишилося позаду.

Що не можна робити під час коридору затемнень 2026

Обережність не означає, що до кінця серпня потрібно повністю зупинити життя. Головна порада на цей період звучить дуже просто: не дозволяйте сильним емоціям вирішувати за вас. Страх, образи або раптове бажання негайно все змінити можуть все зіпсувати.

Тому не варто:

поспішати зі звільненням після одного конфлікту;

різко розривати важливі стосунки;

погоджуватися на ризиковані авантюри лише через страх втратити можливість;

робити імпульсивні покупки.

Ще одна потенційна пастка цього періоду полягає у бажанні будь-що довести свою правоту. Якщо розмова перетворюється на сварку, краще вчасно зупинитися. Те, що сьогодні здається принциповим, уже через кілька днів може виглядати зовсім інакше. Так само не варто намагатися силоміць змінити іншу людину або змусити її ухвалити потрібне вам рішення.

Чи можна змінювати роботу, переїжджати або одружуватися

Коридор затемнень не означає автоматичної заборони на всі важливі події. Якщо переїзд планувався давно, зміна роботи стала результатом тривалих пошуків, а весілля готувалося протягом кількох місяців, відмовлятися від своїх планів не потрібно. Ірина Нижник наголошує, що ризикованими є саме раптові рішення.

Що варто зробити до кінця коридору затемнень

Період із 12 до 28 серпня може показати, що у вашому житті вже дозріло для змін. У цей час варто:

розібратися з накопиченими справами;

повернутися до того, що давно вимагало завершення;

чесно відповісти собі на запитання, які ви довго відкладали;

переглянути свої плани;

позбутися речей, якими ви більше не користуєтеся;

відмовитися від звичок, що заважають рухатися вперед.

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