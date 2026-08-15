Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня 2026: що не можна робити у свято

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Українські віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці сьогодні, 15 серпня. Це одне з дванадцяти найбільших церковних свят присвячене завершенню земного життя Діви Марії та її переходу до життя вічного. У народі з датою пов'язано чимало звичаїв і заборон, яких дотримуються і досі.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці та як провести велике свято.

Що означає свято Успіння Пресвятої Богородиці

Слово "успіння" означає мирне, праведне завершення земного шляху та перехід до вічного життя. За церковними переказами, Діва Марія заздалегідь дізналася про наближення завершення свого земного життя. Про це Її сповістив архангел Гавриїл. Апостоли зібралися біля неї, щоб попрощатися та бути поруч в останні години. А коли через три дні відкрили гробницю, то не побачили тіла, лише ароматні квіти. Це стало символом вознесіння Богородиці до Царства Небесного.

Десять важливих заборон на Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня

Важливо розрізняти церковні настанови та народні традиції. Церква насамперед закликає у велике свято утримуватися від гріха, сварок і негідної поведінки, а частина побутових заборон сформувалася вже у народній культурі.

Перша заборона — сваритися та з'ясовувати стосунки. У день Успіння намагайтеся не провокувати конфлікти, не ображати близьких і не відповідати злом на зло.

Читайте також:

Друга — пліткувати, обмовляти людей та бажати комусь лиха. Свято краще провести без злості й образ.

Третя — відмовляти у допомозі тому, хто справді її потребує.

Четверта — зловживати алкоголем та влаштовувати надто гучні гуляння. Святкова трапеза не повинна перетворюватися на застілля без міри.

П'ята — виконувати важку хатню роботу без нагальної потреби. За народною традицією генеральне прибирання, велике прання та інші виснажливі справи намагалися перенести на інший день. Водночас сама по собі необхідна праця не вважається гріхом.

Шоста — працювати від ранку до вечора на городі чи в саду. Наші предки намагалися звільнити великі свята від важкої роботи. Якщо ж рослини потрібно терміново полити або врятувати урожай від негоди, відкладати необхідні справи не потрібно.

Сьома — шити та займатися іншою кропіткою рукодільною роботою.

Восьма — стригти волосся та нігті.

Дев'ята — ходити босоніж по ранковій росі. У народі її образно називали сльозами Богородиці та вірили, що на Успіння не варто ступати по вологій траві босими ногами.

Десята — починати важливі справи та різко змінювати плани. За давнім звичаєм великі починання намагалися перенести, щоб провести день спокійно.

Що можна і варто робити на Успіння

Успіння належить до особливо шанованих Богородичних свят. Священнослужителі радять почати свято з молитви. Ви можете звернутися до Богородиці з молитвою про здоров'я близьких, захист родини, мир та підтримку у складних обставинах. Якщо є можливість, варто відвідати богослужіння.

Доброю традицією буде допомогти людині, яка опинилася у скруті, поділитися їжею, підтримати рідних або просто провести більше часу з близькими.

15 серпня також завершується Успенській піст. Тому багато родин традиційно збираються за святковим столом. Але головне цього дня не кількість страв і не побутові прикмети, а атмосфера миру, вдячності та поваги одне до одного.

Народні прикмети на 15 серпня

У народі вважали, що сни в ніч на Успіння є віщими, тому на них звертали особливу увагу та намагалися правильно розтлумачити.

Також за такими прикметами на свято передбачити погоду, врожай та навіть перебіг зими чи осені:

Якщо у свято гроза — осінь буде дощовою і ранньою.

Веселка 15 серпня — на теплу осінь.

Гарна погода на Першу Пречисту — на чудову осінь.

Іній вранці — на ранню морозну зиму.

Чути жаб — ще буде тепло.

Багато павутиння — зима буде холодною.

Ранковий туман — на великий врожай грибів.

Раніше ми розповідали про українські традиції Горіхового Спаса.

Також пропонуємо скористатися церковним календарем свят на серпень 2026 року, який підкаже, коли та які релігійні події зустрінемо в останній місяць літа.