Успение Пресвятой Богородицы 15 августа 2026: что нельзя делать в этот праздник

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Украинские верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы сегодня, 15 августа. Это один из двенадцати величайших церковных праздников, посвященный завершению земной жизни Девы Марии и ее переходу в вечную жизнь. В народе с этой датой связано немало обычаев и запретов, которых придерживаются и по сей день.

Новини.LIVE рассказывают, чего нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы и как провести этот большой праздник.

Что означает праздник Успения Пресвятой Богородицы

Слово "успение" означает мирное, праведное завершение земного пути и переход к вечной жизни. Согласно церковным преданиям, Дева Мария заранее узнала о приближении конца своей земной жизни. Об этом Ей возвестил архангел Гавриил. Апостолы собрались возле Нее, чтобы попрощаться и быть рядом в последние часы. А когда через три дня открыли гробницу, то не увидели тела, а только ароматные цветы. Это стало символом вознесения Богородицы в Царство Небесное.

Десять важных запретов в день Успения Пресвятой Богородицы 15 августа

Важно различать церковные наставления и народные традиции. Церковь прежде всего призывает в этот великий праздник воздерживаться от греха, ссор и недостойного поведения, а часть бытовых запретов сформировалась уже в народной культуре.

Первый запрет — ссориться и выяснять отношения. В день Успения старайтесь не провоцировать конфликты, не обижать близких и не отвечать злом на зло.

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Второй — сплетничать, клеветать на людей и желать кому-то зла. Праздник лучше провести без злобы и обид.

Третье — отказывать в помощи тому, кто действительно в ней нуждается.

Четвертое — злоупотреблять алкоголем и устраивать слишком шумные гуляния. Праздничная трапеза не должна превращаться в безудержное застолье.

Пятая — выполнять тяжёлую домашнюю работу без насущной необходимости. По народной традиции генеральную уборку, большую стирку и другие изнурительные дела старались перенести на другой день. В то же время сама по себе необходимая работа не считается грехом.

Шестая — работать с утра до вечера на огороде или в саду. Наши предки старались освободить большие праздники от тяжелой работы. Если же растения нужно срочно полить или спасти урожай от непогоды, откладывать необходимые дела не следует.

Седьмое — шить и заниматься другим кропотливым рукоделием.

Восьмая — стричь волосы и ногти.

Девятая — ходить босиком по утренней росе. В народе её образно называли слёзами Богородицы и верили, что в день Успения не стоит ступать по влажной траве босыми ногами.

Десятая — начинать важные дела и резко менять планы. По древнему обычаю крупные начинания старались перенести, чтобы провести день спокойно.

Что можно и стоит делать в день Успения

Успение относится к особо почитаемым Богородичным праздникам. Священнослужители советуют начать праздник с молитвы. Вы можете обратиться к Богородице с молитвой о здоровье близких, защите семьи, мире и поддержке в сложных обстоятельствах. Если есть возможность, стоит посетить богослужение.

Хорошей традицией будет помочь человеку, оказавшемуся в затруднительном положении, поделиться едой, поддержать родных или просто провести больше времени с близкими.

15 августа также заканчивается Успенский пост. Поэтому многие семьи традиционно собираются за праздничным столом. Но главное в этот день — не количество блюд и не бытовые приметы, а атмосфера мира, благодарности и уважения друг к другу.

Народные приметы на 15 августа

В народе считали, что сны в ночь на Успение являются пророческими, поэтому на них обращали особое внимание и старались правильно истолковать.

Также по таким приметам в этот праздник предсказывали погоду, урожай и даже ход зимы или осени:

Если в праздник гроза — осень будет дождливой и ранней.

Радуга 15 августа — к теплой осени.

Хорошая погода в Первую Пречистую — к прекрасной осени.

Иней утром — к ранней морозной зиме.

Слышны лягушки — еще будет тепло.

Много паутины — зима будет холодной.

Утренний туман — к большому урожаю грибов.

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