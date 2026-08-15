Успение Пресвятой Богородицы 15 августа 2026: что нельзя делать в этот праздник

Успение Пресвятой Богородицы 2026: десять важных запретов
Украинские верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы сегодня, 15 августа. Это один из двенадцати величайших церковных праздников, посвященный завершению земной жизни Девы Марии и ее переходу в вечную жизнь. В народе с этой датой связано немало обычаев и запретов, которых придерживаются и по сей день.
Новини.LIVE рассказывают, чего нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы и как провести этот большой праздник.
Что означает праздник Успения Пресвятой Богородицы
Слово "успение" означает мирное, праведное завершение земного пути и переход к вечной жизни. Согласно церковным преданиям, Дева Мария заранее узнала о приближении конца своей земной жизни. Об этом Ей возвестил архангел Гавриил. Апостолы собрались возле Нее, чтобы попрощаться и быть рядом в последние часы. А когда через три дня открыли гробницу, то не увидели тела, а только ароматные цветы. Это стало символом вознесения Богородицы в Царство Небесное.
Десять важных запретов в день Успения Пресвятой Богородицы 15 августа
Важно различать церковные наставления и народные традиции. Церковь прежде всего призывает в этот великий праздник воздерживаться от греха, ссор и недостойного поведения, а часть бытовых запретов сформировалась уже в народной культуре.
Первый запрет — ссориться и выяснять отношения. В день Успения старайтесь не провоцировать конфликты, не обижать близких и не отвечать злом на зло.
Второй — сплетничать, клеветать на людей и желать кому-то зла. Праздник лучше провести без злобы и обид.
Третье — отказывать в помощи тому, кто действительно в ней нуждается.
Четвертое — злоупотреблять алкоголем и устраивать слишком шумные гуляния. Праздничная трапеза не должна превращаться в безудержное застолье.
Пятая — выполнять тяжёлую домашнюю работу без насущной необходимости. По народной традиции генеральную уборку, большую стирку и другие изнурительные дела старались перенести на другой день. В то же время сама по себе необходимая работа не считается грехом.
Шестая — работать с утра до вечера на огороде или в саду. Наши предки старались освободить большие праздники от тяжелой работы. Если же растения нужно срочно полить или спасти урожай от непогоды, откладывать необходимые дела не следует.
Седьмое — шить и заниматься другим кропотливым рукоделием.
Восьмая — стричь волосы и ногти.
Девятая — ходить босиком по утренней росе. В народе её образно называли слёзами Богородицы и верили, что в день Успения не стоит ступать по влажной траве босыми ногами.
Десятая — начинать важные дела и резко менять планы. По древнему обычаю крупные начинания старались перенести, чтобы провести день спокойно.
Что можно и стоит делать в день Успения
Успение относится к особо почитаемым Богородичным праздникам. Священнослужители советуют начать праздник с молитвы. Вы можете обратиться к Богородице с молитвой о здоровье близких, защите семьи, мире и поддержке в сложных обстоятельствах. Если есть возможность, стоит посетить богослужение.
Хорошей традицией будет помочь человеку, оказавшемуся в затруднительном положении, поделиться едой, поддержать родных или просто провести больше времени с близкими.
15 августа также заканчивается Успенский пост. Поэтому многие семьи традиционно собираются за праздничным столом. Но главное в этот день — не количество блюд и не бытовые приметы, а атмосфера мира, благодарности и уважения друг к другу.
Народные приметы на 15 августа
В народе считали, что сны в ночь на Успение являются пророческими, поэтому на них обращали особое внимание и старались правильно истолковать.
Также по таким приметам в этот праздник предсказывали погоду, урожай и даже ход зимы или осени:
- Если в праздник гроза — осень будет дождливой и ранней.
- Радуга 15 августа — к теплой осени.
- Хорошая погода в Первую Пречистую — к прекрасной осени.
- Иней утром — к ранней морозной зиме.
- Слышны лягушки — еще будет тепло.
- Много паутины — зима будет холодной.
- Утренний туман — к большому урожаю грибов.
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